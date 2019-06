La lotta tra Katie e Bill per la custodia di Will caratterizzerà i prossimi episodi di Beautiful, in onda a breve su Canale 5. La Logan, infatti, scoprirà che Ridge l'ha aiutata a vincere la causa in tribunale grazie ad un complotto. Per tale ragione, la donna deciderà di prendere un'importante decisione a proposito dello Spencer.

Beautiful: Katie vuole la custodia di Will

Le anticipazioni di Beautiful tratte dagli episodi in programma tra qualche settimana su Canale 5 si soffermano sulla battaglia legale che vedrà protagonisti Bill e Katie.

Tutto avrà inizio quando Thorne convincerà la Logan ad ottenere la custodia esclusiva del piccolo Will in quanto lo Spencer non è un esempio di padre. Brooke e Ridge, a questo punto, metteranno il becco in questa delicata faccenda. Se il Forrester approfitterà di questa situazione per vendicarsi del padre di Liam, la Logan si schiererà dalla sua parte. Nel dettaglio, il figlio di Eric chiederà al giudice McMullen di fare in modo che Bill perda la causa in tribunale.

Inizialmente il giudice non sembrerà convinto, in quanto temerà le conseguenze legali. Ma più tardi accetterà il subdolo piano del suo vecchio amico, al quale deve un grosso favore. Alla fine il processo si concluderà con la perdita della custodia di Will da parte dello Spencer.

Anticipazioni Beautiful: Brooke scopre il complotto di Ridge

Le trame di Beautiful in onda prossimamente su Canale 5, raccontano che Brooke scoprirà che il marito si è messo d'accordo con il giudice McMullen per far perdere il processo al magnate.

La Logan, infatti, leggerà alcuni messaggi del giudice sul telefono cellulare di Ridge, che implorerà alla moglie di tenere la bocca chiusa. Ma la sorella di Katie dimostrerà di non avere nessuna intenzione di mettersi da parte, tanto da recarsi da Bill, dove scatterà un bacio appassionato tra di loro. Una manifestazione d'affetto che sarà spiata da Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), la quale crederà che la donna sia tradendo suo padre. Ma i problemi non finiranno qui.

Brooke (Katherine Kelly Lang), infatti, sceglierà di informare Katie sull'iter del processo, sabotato da Ridge con la complicità del giudice. Dopo aver ascoltato il racconto della sorella, la Logan prenderà una decisione inaspettata nei confronti di Bill.

La Logan visita Bill

Katie, certa che il Forrester e McMullen siano coinvolti, nel complotto si recherà alla Spencer Pubblications dove chiederà di incontrare il suo ex marito insieme a Will. Una volta da soli, la Logan confesserà che sua sorella è riuscita a farle aprire gli occhi, tanto da essere contenta che faccia il papà al loro bambino.

Una decisione che farà rimanere senza parole il padre di Liam