Francesca De Andrè e Gennaro Lillio, appena usciti dal Grande Fratello 16, sono la coppia del momento, tanto che molti li vedrebbero bene a Temptation Island Vip. La relazione tra i due ex gieffini pare proprio proseguire a gonfie vele: Gennaro e Francesca sembrano non temere affatto i giudizi negativi dell'opinione pubblica e di alcuni vip.

Nelle scorse ore la nipote di Fabrizio De Andrè è intervenuta ai microfoni di Radio Radio, all'interno della trasmissione "Non Succederà Più".

Pubblicità

Pubblicità

Incalzata dalle domande della conduttrice Giada Miceli, l'ex gieffina ha nicchiato su una eventuale partecipazione al reality dell'amore. Francesca ha esordito così: "Temptation Island Vip? Vi lascio con la suspense". La ragazza non ha affatto smentito di voler mettere in gioco i propri sentimenti in un programma televisivo, ma allo stesso tempo non ha neanche confermato la partecipazione.

Mentre Francesca De Andrè è sembrata avere le idee chiare sul futuro della coppia, Gennaro è apparso più distaccato. Al momento, pare che il modello voglia vivere la quotidianità con la sua dolce metà lontano dai riflettori.

Temptation Island Vip: tutte le probabili coppie

Mentre l’edizione Nip del reality di Canale 5 sta per aprire i battenti, il casting per Temptation Island Vip è ancora in fase iniziale. Tra le possibili coppie dell'edizione dedicata ai personaggi famosi potrebbero esserci Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi, Alex Belli con Delia Duran, Teresa Langella e Andrea Dal Corso. Inoltre, sarebbero stati accostati nel cast anche Chando Erik Luna insieme a Manila Gorio e Jeremias Rodriguez con Soleil Sorgè.

Pubblicità

Quest'ultima coppia si è formata a L'Isola dei Famosi e potrebbe scegliere di mettere i gioco i propri sentimenti, di nuovo in un reality "isolano".

Già si sa che Temptation Island Vip verrà condotto da Ilary Blasi, in sostituzione di Simona Ventura. Infine, il programma cult di Canale 5 con tutta probabilità verrà trasmesso sul piccolo schermo in autunno.

Gennaro e Francesca: la mamma di Lillio rifiuta la nuova nuora (rumors)

La neo coppia formata tra le mura di Cinecittà sembra avere un nuovo ostacolo da superare.

Stando alle parole di Giada Miceli pare che la mamma di Gennaro Lillio sia contraria alla relazione instaurata dal figlio. L'antipatia della signora nei confronti della nuova nuora sarebbe scaturita dopo aver visto i comportamenti di Francesca all'interno della casa del Grande Fratello. Addirittura, la mamma di Gennaro sui social avrebbe messo qualche like di troppo agli haters che hanno criticato la gieffina. Qualora i pettegolezzi venissero confermati, la coppia dovrà affrontare anche questo problema.