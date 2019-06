Manca poco alla messa in onda della prima puntata di Temptation Island 2019 prevista per lunedì 24 giugno in prima serata su canale 5 e dove conosceremo le sei coppie che metteranno alla prova la forza del loro amore nel reality condotto da Filippo Bisciglia. Grande attesa dunque per i fan del programma prodotto da Maria De Filippi che, nelle prossime settimane, conosceranno meglio le coppie di fidanzati, tra cui quella di Vittorio e Katia che hanno già fatto discutere dopo la pubblicazione del video di presentazione.

Temptation Island, 1^ puntata il 24 giugno: sei coppie in gioco

L'attesa per i fan di Temptation Island sta per finire e lunedì 24 giugno in prima serata su canale 5, potranno assistere alla puntata d'esordio della nuova edizione del reality. In gioco, sei coppie di fidanzati, come sempre pronte a testare la forza dei loro sentimenti nel villaggio sardo di Santa Margherita di Pula. Divisi in due villaggi, i protagonisti dovranno resistere alle tentazioni dei ventisei single presenti.

Tra di essi, molti volti già conosciuti al grande pubblico, come l'ex corteggiatore di Giulia Cavaglià Giulio Raselli e la vincitrice del Gf14 Federica Lepanto. Riusciranno i tentatori e le tentatrici a far perdere la testa a qualche concorrente? Tra le coppie concorrenti spicca quella formata da Vittorio e Katia, fidanzati da due anni e mezzo con caratteri molto diversi tra loro. Lui 31 enne e responsabile marketing, lei 25 anni ed ex commessa, sino ad ora non hanno mai convissuto, nonostante le insistenze di Vittorio.

Spoiler Temptation Island: una coppia subito al falò

Katia e Vittorio partecipano a Temptation Island per volere del giovane 31 enne, pronto a capire alcuni aspetti della loro relazione attraverso un'esperienza forte come quella del reality. Nel video di presentazione, che tanto ha fatto parlare in rete, Vittorio si dichiara innamorato pazzo della fidanzata, nonostante la veda spesso sfuggente nei suoi confronti. Dal canto suo, la bionda Katia, ha affermato di essersi sempre presa tutte le sue libertà.

'Io faccio quello che mi fa stare bene' ha dichiarato l'ex commessa, che ha continuato dicendo 'in primis per me stessa e poi viene il resto'. Già dalle prime dichiarazioni sembra dunque che la ragazza sia sempre stata propensa a prendersi tutte le libertà e chissà se sarà proprio lei la protagonista della clamorosa indiscrezione che vede una delle fidanzate perdere la testa per un tentatore a poche ore dall'inizio delle registrazioni. Stando agli spoiler infatti, già nella prima puntata in onda lunedì 24 giugno, una coppia affronterà il falò di confronto, al termine del quale si dirà addio.

Si tratterà proprio di Vittorio e Katia?