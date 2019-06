Bitter Sweet, la soap turca che sta conquistando sempre più consensi tra i telespettatori vivrà una nuova settimana ricca di colpi di scena. Le anticipazioni relative alle puntate dall'1 al 5 luglio, rivelano che la battaglia tra Ferit ed Hakan per l'affidamento di Bulut entrerà nel vivo e ad uscirne vincitore sarà il perfido marito di Demet. Intanto, Deniz acquisterà il locale dove di solito si esibisce Alya, mentre Ferit e Nazli saranno sempre più vicini. Infine Fatos ed Engin si ritroveranno a dover risolvere i rispettivi problemi.

Bitter Sweet, Hakan fa sparire le prove

Le anticipazioni di Bitter Sweet dall'1 al 5 luglio, rivelano che la macchina su cui viaggiavano i genitori di Bulut e che ha portato alla loro morte è stata manomessa. Hakan consapevole che Ferit potrebbe scoprire tutto, ordinerà al suo scagnozzo Resul di far sparire tutte le prove che possono collegarlo all'incidente mortale. Le ragazze passeranno l'intero pomeriggio in piscina con il piccolo Bulut prima di andare al concerto di Alya.

Ferit sarebbe dovuto andare al concerto, ma a causa dell'influenza resterà bloccato a letto e Nazli resterà con lui. Più tardi, Fatos resterà bloccata in ascensore con Engin ed i due saranno costretti a parlare dei loro problemi. L'unica che sembra non avere nessun problema, almeno per il momento è Asuman.

Deniz spezza il cuore ad Alya

Demet è gelosa di Nazli e così nel tentativo di screditarla agli occhi di Ferit, spedirà a quest'ultimo una lettera nella quale gli svela che è stata Asuman a scattare le foto che gli hanno fatto perdere la causa per l'affidamento di Bulut.

Asuman che aveva deciso di non lavorare più per i perfidi zii del piccolino, temendo ripercussioni su sua sorella, stringerà un nuovo accordo con loro. Ferit riuscirà a fare in modo che Hakan non possa più mettere piede alla Pusula Holding, mentre Nazli proverà a frequentare le lezioni di un famoso chef senza molto successo: anche se successivamente la serata avrà una svolta positiva. Deniz comprerà il locale dove si esibisce Alya, ma poi le spezzerà il cuore quando le dirà nuovamente che non ricambia i sentimenti che lei prova nei suoi confronti. La relazione tra Engin e Fatos non andrà molto bene ed inoltre la ragazza sarà depressa a causa di un colloquio di lavoro andato male.

Hakan e Demet ottengono la custodia di Bulut

Nazli e Ferit sono sempre più vicini e tutti hanno capito che tra loro c'è qualcosa di più di un semplice rapporto lavorativo, ma i due faranno molta fatica a lasciarsi andare ai sentimenti. Nel frattempo, la causa per l'affidamento definitivo di Bulut si avvicina e Ferit e Hakan ingaggeranno una guerra senza esclusione di colpi: tutti e due cercheranno la maniera giusta per screditare l'altro. Fatos perderà il lavoro e Deniz le offrirà di lavorare nel locale che ha appena acquistato.

Ferit organizzerà una trappola per Hakan, ma quest'ultimo non ci cadrà ed anzi passerà al contrattacco. L'uomo ingaggerà Buse e le ordinerà di sedurre Ferit e di portarselo a letto in modo tale da incastrarlo prima dell'udienza. La ragazza andrà a cena fuori con l'imprenditore e gli svelerà i piani del perfido Hakan. All'udienza, Bulut dirà al giudice che vuole vivere con Ferit e Nazli. Purtroppo, però il giudice non terrà conto della volontà del bambino e lo affiderà a Demet e Hakan dopo che l'avvocato di quest'ultimo mostrerà delle foto di Ferit in compagnia di Buse e di Nazli, insinuando che il ragazzo non abbia una stabilità sentimentale.