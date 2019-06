Sta riscuotendo consensi tra il pubblico italiano la soap turca "Bitter Sweet-Ingredienti d'amore", il cui titolo originale è "Dolunay". Dopo "Cherry Season", dunque, Mediaset ha deciso di portare in Italia questa Serie TV che ha come protagonista ancora una volta Ozge Gurel, che in quest'occasione veste i panni di una giovane cuoca dall'animo buono e gentile. Anche in questa produzione, la protagonista dovrà affrontare e superare diversi ostacoli per conquistare il principe azzurro che risponde al nome di Ferit Aslan, il suo datore di lavoro.

Le anticipazioni relative alle puntate che andranno in onda dall'1 al 5 luglio rivelano che Ferit sarà ad un passo dallo scoprire la verità sull'incidente che è costato la vita a Zeynep e Demir, mentre il piccolo Bulut verrà affidato agli zii Hakan e Demet.

Ferit non può andare al concerto di Alya

L'incidente che ha portato alla morte Demir e Zeynep è stato causato da Hakan, il quale ha fatto manomettere i freni della vettura. Temendo che Aslan possa scoprire la verità, l'uomo ordina a Resul di far sparire tutte le prove del sabotaggio.

Intanto Nazli, Asuman e Fatos, dopo aver trascorso una giornata in piscina con Bulut si prepareranno per il concerto di Alya. Ferit, vittima di una febbre molto alta, non potrà recarsi all'evento, e così anche la giovane cuoca deciderà di restare a casa per accudire l'uomo.

Dagli spoiler relativi alle puntate della prossima settimana, si apprende che Demet sarà piuttosto gelosa dell'intesa venutasi a creare tra Nazli e Ferit, e così invierà a quest'ultimo una lettera anonima per metterlo al corrente della responsabilità di Asuman nella vicenda delle foto che gli sono costate la perdita dell'affidamento di Bulut.

Proprio la sorella di Nazli, per cercare di tutelare la familiare, stringerà un nuovo accordo con Hakan e Demet.

Intanto l'aspirante cuoca cercherà invano di recarsi ad una lezione di cucina di un noto chef iraniano. Deniz deciderà di comprare il locale dove di solito si esibisce Alya, ma al contempo confesserà alla giovane di non provare alcun sentimento nei suoi confronti. Infine la trama si concentrerà sulla spinosa questione dell'affido di Bulut, con il giudice che cercherà di trovare la giusta soluzione per il piccolo.

Bulut: confermato affidamento a Hakan e Demet

Fatos dovrà fare i conti con un colloquio di lavoro andato male, ma Deniz proverà a rinfrancarla offrendole un impiego nel suo locale. Hakan, dopo essere sfuggito ad un piano di Ferit, pagherà Buse affinché esca con l'imprenditore prima dell'udienza per l'affidamento del bambino. I due andranno fuori a cena, e la donna deciderà di mettere al corrente Aslan del piano del malvagio rivale.

Arriverà il giorno dell'udienza in tribunale: Bulut manifesterà la sua volontà di vivere con Ferit e Nazli, ma l'avvocato della controparte mostrerà delle foto dell'imprenditore in compagnia prima di Buse e poi della cuoca per dimostrare l'inaffidabilità dell'uomo. Di conseguenza, il giudice deciderà di confermare l'affidamento del figlio di Zeynep e Demir al perfido Hakan e alla moglie Demet.

Le repliche di Bitter Sweet online

Coloro che non possono seguire "Bitter Sweet" in televisione, hanno l'opportunità di recuperarle online. Infatti bisogna accedere al portale Mediaset Play, registrarsi gratuitamente e quindi cercare l'apposita sezione contenente gli episodi già trasmessi della soap turca. Inoltre sul sito è disponibile del materiale che mostra i momenti più belli della serie. Infine ricordiamo che esiste anche un'applicazione che permette di vedere le puntate anche da smartphone e tablet.