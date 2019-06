Nei prossimi episodi italiani dello sceneggiato “Il Segreto”, si ripeterà una scena già vista. Fe e Mauricio non potranno cominciare una nuova vita insieme lontano da Puente Viejo. Per l’ennesima volta ad ostacolare l’ex domestica e il capomastro sarà Francisca Montenegro. Tutto avrà inizio quando la bottegaia inscenerà il suo falso decesso per sbarazzarsi del losco Faustino, con la complicità del Godoy. Quest’ultimo pur avendo fatto credere al forestiero che la sua ex fidanzata è morta, per non farle correre un nuovo pericolo, riterrà opportuno che la donna lasci il quartiere iberico.

L’ex inserviente dopo un’iniziale titubanza si farà convinta che la soluzione migliore sia quella di trasferirsi in America, ma purtroppo Mauricio non potrà unirsi al suo viaggio. Quest’ultimo stringerà un accordo con la sua padrona, per convincerla ad aiutare la sua ex fidanzata a marciare in segreto. La Perez se ne andrà via dalla cittadina spagnola con il cuore in frantumi, quando scoprirà che Mauricio non la accompagnerà.

L’arrivo di Faustino, Alvaro firma un falso certificato di morte della Perez

I telespettatori nelle puntate che avranno modo di vedere su Canale 5 i prossimi mesi, assisteranno all’arrivo a Puente Viejo di Faustino.

Quest’ultimo dimostrerà di essere un conoscente di Fe, visto che sin da subito pretenderà di incontrarla per farsi dare i soldi che ha sottratto al suo ex socio Don Vicente. Ebbene sì, il new entry si rivelerà essere un collaboratore della casa di appuntamenti in cui la Perez si era recata per far luce sul passato di Nazaria Gorostiza. L’ex domestica di Francisca non appena Mauricio le chiederà delle spiegazioni sul forestiero gli confesserà la verità, e si servirà della sua complicità per tendergli una trappola.

La bottegaia su consiglio del suo ex fidanzato si presenterà nelle boscaglie limitrofe per saldare i conti con il suo ricattatore. Faustino non rispetterà l’accordo sancito con il capomastro, fino che dopo aver messo le mani nel denaro ferirà la Perez in pieno petto. Il Godoy non appena il criminale si darà alla fuga, porterà immediatamente Fe al dispensario dal dottor Alvaro. Quest’ultimo accetterà su richiesta del braccio destro di Francisca di firmare un falso certificato di morte della Perez, con l’obiettivo di spingere Faustino a non mettere più piede nel quartiere iberico.

Francisca organizza la fuga della sua ex domestica, Fe apprende che Mauricio rimane a Puente Viejo

Mauricio dopo aver organizzato la finta veglia funebre della bottegaia, in cui saranno presenti tutti gli amici della donna al corrente che si tratta di una messinscena, chiederà a Raimundo di aiutare Fe a fuggire da Puente Viejo. Quest’ultima non avrà quindi altra scelta che rifarsi una nuova vita altrove. L’ex locandiere inviterà la Perez a raggiungere Padro e Rosario in America, ma le farà presente che prima di prendere il transatlantico dovrà trascorrere qualche giorno nella capitale francese con i genitori di Maria Castaneda.

A quel punto l’Ulloa si impegnerà a preparare la partenza dell’ex inserviente, dato che le dirà che a condurla dalla madre di Alfonso ci penserà Ramiro. Fe ancora una volta dimostrerà di provare dei forti sentimenti per Mauricio, chiedendogli di partire con lei. Intanto Marcela e Matias si occuperanno di vendere la cantina della loro amica, invece il Godoy si prenderà del tempo per rispondere alla proposta della sua ex fidanzata. La Perez dopo aver detto chiaramente al capomastro che non se ne andrà via da Puente Viejo senza di lui, crederà che la accompagnerà nella sua fuga.

In seguito Francisca accetterà di aiutare la sua ex domestica a scappare dal paese senza lasciare nessuna traccia su richiesta del marito, ma soltanto quando il suo capomastro le prometterà che continuerà a lavorare per lei. Precisamente nell’episodio 2.020, l’Ulloa dirà la verità a Fe, ovvero che il Godoy non lascerà la cittadina iberica con lei.