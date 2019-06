Il popolare sceneggiato spagnolo “Il Segreto” scritto da Aurora Guerra, riesce sempre a stupire. Le anticipazioni riguardanti gli episodi che i telespettatori vedranno sulla rete ammiraglia Mediaset le prossime settimane, dicono che Maria Castaneda sarà ai ferri corti con la sua madrina Francisca Montenegro e con l’ex marito Fernando Mesia. La madre di Esperanza dopo essere venuta a conoscenza che la matrona e il figlio del defunto Olmo hanno ricattato Roberto Sanchez, offrendogli un’ingente quantità di denaro per convincerlo a tornare a Cuba da solo, reagirà in un malo modo.

Roberto e la madre di Esperanza molto complici, Francisca e Fernando si alleano

Nelle puntate che il pubblico italiano avrà occasione di guardare tra qualche settimana, entrerà in scena il cubano Roberto Sanchez. Quest’ultimo porterà scompiglio alla villa, visto che oltre a far ingelosire Fernando per la forte complicità che avrà con Maria, si conquisterà l’antipatia di Francisca. Quest’ultima preparerà un piano con la complicità del Mesia, per far allontanare il forestiero dalla sua figlioccia.

La moglie di Raimundo e il figlio del defunto Olmo offriranno allo straniero centomila pesetas, per convincerlo ad abbandonare Puente Viejo da solo. Roberto dopo essersi preso del tempo per rispondere alla generosa offerta della darklady e di Fernando, farà credere agli stessi di pretendere un aumento del denaro. Nei giorni seguenti il Sanchez assumerà uno strano atteggiamento, dato che si recherà più di una volta a sbrigare delle faccende lavorative insieme alla Castaneda. Il cubano uscirà allo scoperto, quando Francisca e il Mesia cercheranno di convincerlo ancora una volta a lasciare il quartiere iberico.

Il Sanchez acquista la banca della moglie dell’Ulloa, Maria contro la Montenegro e il Mesia

La moglie dell’Ulloa tramite una chiamata telefonica verrà a conoscenza che Roberto è diventato il proprietario della banca in cui lei possiede tutti i suoi risparmi. Grazie alla notizia appena ricevuta, la matrona non farà fatica a capire che il Sanchez è un uomo benestante. Maria quando scoprirà che la sua madrina e il suo ex marito hanno corrotto con dei soldi a Roberto per fargli prendere le distanze da lei, andrà su tutte le furie.

La madre di Esperanza perderà completamente le staffe quando il cubano le farà vedere nel capitolo 2.017, l’assegno che gli avevano offerto Fernando e Francisca. Maria affronterà la sua madrina e il Mesia e gli farà presente di aver sbagliato a credere che erano cambiati in positivo. Nel bel mezzo della lite, la figlia di Emilia esalterà la figura del Sanchez, dicendo che ha fatto bene ad acquistare la banca della Montenegro. Maria oltre a sottolineare alla madrina di aver sempre saputo che Roberto è uno degli uomini più ricchi di Cuba, si allontanerà dalla stessa e dal Mesia.

Quest’ultimo e la moglie dell’Ulloa pur avendo litigato con la Castaneda, non seppelliranno affatto l’ascia da guerra nei confronti del cubano. Roberto invece dirà a Maria di essere dispiaciuto che lei abbia scoperto il vero volto della sua madrina e di Fernando soltanto adesso.