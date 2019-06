Il presunto tradimento di Manuel Galiano e la conseguente crisi con Giulia Cavaglià continuano ad essere alcuni degli argomenti più dibattuti dal Gossip di Uomini e donne. La voce secondo cui lui avrebbe baciato un'altra ragazza ad Ibiza continua a rimbalzare insistentemente nei social network, chiamando in causa altri volti noti agli appassionati del web. La più attiva a tal proposito è la influencer Deianira Marzano "La Terribile", raggiunta dalle segnalazioni di alcuni followers, sicuri che l'ex corteggiatore non sia stato fedele alla fidanzata durante la vacanza ad Ibiza.

Proprio tali insinuazioni hanno reso necessario l'intervento di Manuel che, affidatosi al suo profilo Instagram, ha pubblicato le prove della sua innocenza. Ma le sue parole e le immagini da lui riportate hanno causato la nuova replica della napoletana, che ha ulteriormente confermato la convinzione dell'infedeltà alla Cavaglià.

Gossip Uomini e donne: Manuel attacca Deianira Marzano

Di ritorno dal suo viaggio ad Ibiza in compagnia di alcuni amici (tra i quali il calciatore Stephan El Shaarawy), Manuel Galiano ha smentito categoricamente di avere tradito Giulia Cavaglià.

Affidandosi ad una Instagram Story, l'ex corteggiatore di Uomini e donne si è rivolto a Deianira Marzano sbottando contro di lei: "Mia cara Plasticona, hai appena pubblicato l’ennesima storia contro di me dove supponi che il famoso ragazzo del video (... ) che indossava una polo bianca sono io. Purtroppo per te indossavo una maglia nera quella sera". A conferma della sua teoria, Manuel ha anche pubblicato le immagini di quella serata, spiegando inoltre di avere tergiversato nel replicare le accuse per attendere il primo passo falso della Marzano.

Le sue dichiarazioni sembravano aver messo fine alla questione, almeno fino a quando l'ex aspirante isolana ha raccolto nuovamente le idee, pubblicando nuove immagini di quella tanto chiacchierata serata.

Deianira Marzano sbugiarda la tesi di Manuel Galiano

Il gossip estivo di Uomini e donne continua a concentrarsi sulla situazione sentimentale di Manuel Galiano che sarebbe stato avvistato ad Ibiza mentre era intento a baciare una ragazza durante una serata in discoteca.

Se per il momento Giulia Cavaglià preferisce la via del silenzio, ben diverso è il caso di Deianira Marzano che si è affidata ad Instagram per sbugiardare le precedenti affermazioni dell'ex corteggiatore. Raccogliendo i commenti e le segnalazioni dei followers, l'influencer napoletana ha provato che nei primi video riguardanti la serata incriminata lui indossava una maglietta bianca (a differenza di quanto scritto). Solo successivamente, probabilmente girando un nuovo filmato ad hoc, Manuel appare vestito in nero.

Il tutto è suffragato da immagini, che sembrerebbero confermare come il "caso estivo" più chiacchierato dai fan di Uomini e donne non sia affatto risolto. Ma l'attesa è ora rivolta alla replica di Giulia Cavaglià che per il momento si è limitata a postare qualche cuoricino a commenti non troppo positivi nei confronti del Galiano.