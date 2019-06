Le anticipazioni della famosa telenovela iberica Il Segreto interessano diverse curiosità. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 24 a venerdì 28 giugno, Julieta Uriarte troverà improvvisamente il suo abito da sposa fatto a pezzi e per tale ragione sarà parecchio turbata e spaventata. L'Uriarte, infatti, non sarà molto sicura di continuare i preparativi del suo matrimonio e far finta di niente. Di seguito gli altri spoiler della soap opera spagnola.

Julieta trova l'abito da sposa distrutto

Nelle prossime puntate de Il Segreto, come detto che verranno trasmesse dal 24 al 28 giugno, Julieta Uriarte troverà il suo vestito da sposa distrutto e sarà notevolmente angosciata ed inquieta per l'avvenimento. Per tale ragione vorrà rimandare il suo matrimonio con Saul. Nel frattempo Elsa vorrà andarsene da Puente Viejo, ma Consuelo cercherà di farle cambiare la sua decisione. In seguito Fernando Mesia cadrà in un burrone e perderà i sensi, al suo risveglio, però, riuscirà a salvare Beltran ed Esperanza. Poi Francisca Montenegro accoglierà i bambini alla villa e si comporterà da eccezionale bisnonna.

Julieta scompare improvvisamente

Francisca Montenegro chiederà perdono a Maria per quello che le ha fatto in passato. Intanto Julieta Uriarte sarà pronta per andare al suo matrimonio, ma la donna inaspettatamente non si presenterà e nessuno saprà dove si trova. Nel frattempo gli amici di Julieta crederanno che la donna si sia allontanata di sua spontanea volontà, mentre Saul sarà notevolmente preoccupato, poiché non crederà alla versione espressa dagli amici dell'Uriarte e penserà che la sua amata sia stata rapida da qualcuno.

Successivamente Antolina chiederà ad Isaac di partire, come l'uomo le aveva già promesso in precedenza, ma quest'ultimo non potrà allontanarsi dal paese a causa dei suoi molti impegni di lavoro. Per tale ragione Antolina sarà parecchio arrabbiata con Isaac. Poi Fernando Mesia scoprirà grazie a Prudencio che Gonzalo arriverà a Puente Viejo. Più tardi si scoprirà che Julieta è stata rapita e imprigionata in una casa. Frattanto la donna cercherà di fuggire, ma non ci riuscirà a causa delle porte bloccate. Intanto Paco, Onesimo e Meliton saranno molto felici per l'arrivo della stella cometa a Puente Viejo.

Dove guardare le puntate in streaming online de Il Segreto

In attesa che vengano trasmesse le nuove puntate de Il Segreto è possibile guardare molti degli episodi già trasmessi in streaming online sulla piattaforma dedicata ''MediasetPlay.it''. Oltre alle puntate andate in onda in televisione, sul sito apposito si possono trovare molti video riguardanti gli spoiler e le trame delle future puntate della serie televisiva spagnola.