Lo sceneggiato di origini turche Bitter Sweet - Ingredienti d’amore, approdato su Canale 5 dal 10 giugno, prosegue la sua messa in onda dal lunedì al venerdì con inizio alle 14:45. Nelle puntate che i telespettatori vedranno tra qualche settimana non mancheranno colpi di scena. Gli spoiler, infatti, segnalano che Nazli Piran e Ferit Aslan prenderanno un forte spavento. Tutto avrà inizio quando Demet e Hakan diventeranno i tutori legali del piccolo Bulut a tutti gli effetti dopo aver messo in cattiva luce il datore di lavoro della cuoca.

Il bambino, in preda allo sconforto totale per non essere tornato a vivere con il suo adorato zio come sperava, farà perdere le sue tracce alla tata Melis riuscendo quindi a fuggire dall’abitazione degli Onder senza essere scoperto.

Hakan corrompe Buse, Demet gelosa di Nazli e Ferit

Negli episodi in onda fino al 5 luglio, Hakan, dopo aver appreso che Ferit ha intenzione di far controllare la vettura che ha causato la morte di Demir e Zeynep, troverà subito una soluzione per non essere smascherato.

Il marito di Demet ordinerà al suo scagnozzo Resul di cancellare dall’auto incidentata le prove della manomissione dei freni. Purtroppo Nazli non potrà prendere parte ad un nuovo concerto di Ayla, perché l’Aslan si ammalerà. A quel punto la cuoca si vedrà costretta ad assistere il suo datore di lavoro mentre Hakan, sempre più deciso ad appropriarsi insieme alla moglie delle azioni di Bulut, farà il possibile per ottenere l’affidamento definitivo del minore nella prossima udienza.

Dopo essere riuscito a sfuggire ad una trappola organizzata da Ferit, l’Onder corromperà con del denaro Buse per farla andare a letto con il suo rivale. Nel frattempo Demet, gelosa della complicità tra il suo ex fidanzato e la coinquilina di Fatos metterà in atto un piano per farli allontanare. La moglie di Hakan farà spedire a Ferit una busta contenente la verità riguardo alla copia del documento con il quale ha ottenuto la custodia provvisoria di Bulut.

Dopo aver appreso l’intenzione della moglie di Hakan, Asuman avviserà la sorella. Nazli per fortuna si troverà proprio alla villa di Ferit quando riceverà la chiamata della sorella e quindi non farà fatica a far sparire la chiavetta usb.

L’Aslan perde l’affidamento del nipote, la fuga di Bulut

Successivamente Ferit e la Piran non riusciranno a nascondere che tra di loro c’è del tenero, ma nonostante ciò si rifiuteranno di cedere ai sentimenti. Dopo aver perso il lavoro, Fatos riceverà una proposta di Deniz visto che le offrirà di aiutarlo nel suo locale.

Al processo relativo all’affidamento di Bulut, Demet e Hakan riusciranno a far passare Ferit per un donnaiolo ed avranno la meglio. A tal riguardo saranno determinati le foto con Buse e Nazli presentate in giudizio come prova. Fatos ed Engin avranno modo di chiarire,dopo essere rimasti bloccati in ascensore. Le anticipazioni delle puntate rivelano che Bulut non prenderà affatto bene la decisione del giudice visto che se ne andrà via di casa mettendo nei guai Nazli e Ferit.

Quest’ultimo e la sua cuoca, non appena gli Onder avviseranno la polizia della scomparsa del bambino, si vedranno costretti a rispondere ad un interrogatorio per dimostrare di non essere coinvolti con la faccenda. Per fortuna l’Aslan riuscirà a ritrovare il nipote con l’aiuto della Piran nell’appartamento dei defunti Demir e Zeynep. Purtroppo, anche se Bulut inviterà lo zio e la cuoca a rimanere con lui, non verrà accontentato a causa di Hakan e Demet che lo porteranno ancora una volta con loro.