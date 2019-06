In queste ultime ore non si fa altro che parlare del presunto tradimento da parte di Manuel nei confronti dell'ex tronista Giulia Cavaglià. I due si sono conosciuti e innamorati nel corso dell'ultima edizione del fortunato dating show di Maria De Filippi, ma a quanto pare, a distanza di poche settimane dal fidanzamento, ci sarebbe già qualcosa di 'poco chiaro'. A smascherare Manuel Galiano è stata Deianira che sul suo profilo Instagram ha postato delle Stories dove sostiene che il ragazzo abbia tradito l'ex tronista durante la sua vacanza ad Ibiza con gli amici.

In queste ore, dopo essere stata in silenzio a lungo, anche Giulia ha scelto di rompere il silenzio e ha ammesso che effettivamente ci sono delle cose poco chiare.

Manuel avrebbe tradito Giulia Cavaglià dopo poche settimane di fidanzamento

Nel dettaglio, infatti, Manuel è stato smascherato da Deianira che l'ha accusato di aver tradito la bella Giulia durante una vacanza ad Ibiza postando in rete delle foto che attestavano il suo incontro con questa ragazza misteriosa.

Lui, però, ha replicato sui social dando della 'plasticona' a Deianira e sostenendo che in realtà non c'è stato nessun tipo di tradimento e che queste persone provano gioia nel recare dolore alle persone che stanno vivendo una storia d'amore nata da poco.

Successivamente, però, Manuel è stato beccato mentre piangeva e quasi si disperava presso l'aeroporto di Ibiza pochi giorni dopo che la notizia del presunto tradimento era diventata di dominio pubblico. Al tempo stesso Deianira ha postato un altro messaggio su Instagram dove dice che tutta questa storia non finisce qui.

La replica di Giulia dopo le indiscrezioni su Galiano

Ma come vi dicevamo, dopo i colpi di scena di queste ore, ecco che l'ex tronista di Uomini e donne ha deciso di rompere il silenzio e lo ha fatto postando delle Stories sul suo profilo ufficiale Instagram, dove spiega un po' quello che sta vivendo in questi giorni.

Giulia non ha nascosto che in questi giorni è stata "off-line" per analizzare un po' tutta la vicenda e ha aggiunto che tutta questa fuga di notizie che si ha sul web e sui social non le piace, perché spesso non corrisponde alla verità dei fatti.

Al tempo stesso, però, l'ex tronista ha ammesso che ci sono delle cose decisamente poche chiare circa il suo rapporto con Manuel e che al momento non sa come risolverà la vicenda: "Poi in generale, facendo un po' chiarezza avrò qualche risposta in più anche io" - ha chiosato l'ex corteggiatrice di Lorenzo Riccardi ribadendo che nella vita ha sempre un atteggiamento positivo e che non si è mai strappata i capelli per qualcuno, né tanto meno per un uomo/fidanzato.