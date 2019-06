Il dating show Uomini e donne continua le sue vacanze estive ma i suoi protagonisti non mancano di incuriosire i telespettatori con le succose novità che li riguardano. La più attiva, da questo punto di vista, è l'ex tronista Angela Nasti che sta facendo parlare di sé per la rottura con Alessio Campoli. Dopo la scelta, avvenuta in diretta a fine maggio, la napoletana è partita per Ibiza insieme alla sua famiglia e poi ha rivisto il fidanzato in poche occasioni, decidendo insieme a lui di chiudere il rapporto.

Stando a quanto da lei dichiarato, non è scattata la scintilla e l'ex corteggiatore è apparso diverso nella vita di tutti i giorni da come lei lo aveva conosciuto. Ma sono davvero queste le ragioni che hanno portato alla prematura decisione? I rumors provenienti dalla Campania e le immagini che circolano in rete danno una spiegazione ben diversa riferendosi alla frequentazione con il facoltoso armatore Guido Grimaldi. E la notizia sta scatenando una innegabile polemica nei social network, dove il caso "Sara Affi Fella" è tornato di grande attualità.

Gossip Uomini e donne: la frequentazione durerebbe da settimane

Angela Nasti di Uomini e donne è stata avvistata per le vie di Capri insieme a Guido Grimaldi, armatore legato alla Grimaldi Lines. Giovane e decisamente benestante, quest'ultimo farebbe la spola tra Londra e Napoli e proprio qui avrebbe avuto modo di conoscere l'ex tronista. Secondo quanto rivelato da una utente del portale Isa&Chia, la frequentazione durerebbe già da alcune settimane anche se i diretti interessati avrebbero fatto sempre molta attenzione a non farsi pizzicare in atteggiamenti compromettenti.

Al momento, quindi, potrebbe trattarsi solo di una bella amicizia anche se i fan napoletani che hanno sorpreso la coppia si sono fatti un parere decisamente diverso. Dunque la rottura con Alessio Campoli non avrebbe nulla a che fare con il carattere dell'ex corteggiatore, come spiegato anche nell'ultimo numero di "Uomini e donne Magazine" ma sarebbe da collegare alla relazione con Guido. Tale tesi è stata confermata anche dal sempre ben informato Amedeo Venza.

È bufera contro Angela Nasti

Fin dai giorni successivi alla scelta avvenuta a Uomini e donne, il paragone tra Angela Nasti e Sara Affi Fella ha cominciato a rimbalzare nei social network. Tale polemica però è stata categoricamente smentita in varie occasioni dalla diretta interessata, che ha sottolineato di non avere scelto Alessio Campoli per visibilità televisiva a differenza della collega. La notizia del suo possibile legame con Guido Grimaldi ha però riportato d'attualità tale paragone e sul web è riesplosa la polemica, unita spesso ad un tocco di ironia.

Grimaldi viene così avvicinato a Nicola Panico anche se, stando ad alcuni divertenti commenti, lui non si sarebbe nascosto in un armadio ma nella stiva di una nave. La napoletana attualmente non si è espressa sulla questione, né tantomeno lo hanno fatto Alessio Campoli e l'autrice Raffaella Mennoia.