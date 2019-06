Stasera in prima serata, su Canale 5, andrà in onda la finale di All Together Now, il game show musicale condotto da Michelle Hunziker, che vede la partecipazione straordinaria di J-Ax.

In questo sesto appuntamento saranno in dodici a contendersi il premio finale da 50mila euro; saranno presenti gli ex allievi di Amici di Maria De Filippi Dennis Fantina, Veronica Liberati e Samantha Discolpa e a loro si aggiungeranno Federica Bensi, Manuel Colecchia, Rosy Messina, Gregorio Rega, Daria Biancardi, Luca Di Stefano, Carlo Paradisone, Alessandra Procacci e Martina Maggi.

Pubblicità

Pubblicità

I concorrenti affronteranno diverse prove e avranno la possibilità di duettare con i più grandi nomi del panorama musicale italiano e internazionale; stiamo parlando di Al Bano, Ron, Renato Zero, Nek e il soprano Ivana Čanović.

Gli ospiti speciali saranno presenti anche nel Muro dei 100 giudici, infatti torneranno Youma Diakite, Gabriele Cirilli e Ariadna Romero.

Per conoscere il nome del vincitore della prima edizione di All Together Now, non vi resta che seguire insieme a noi la puntata; a partire dalle 21.30, minuto per minuto, vi racconteremo tutti gli aggiornamenti, per scoprire infine il trionfatore del game show targato Endemol Italy.