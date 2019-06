Penultimo appuntamento con All Together Now, lo show musicale condotto da Michelle Hunziker con la partecipazione di J-Ax, nelle vesti di presidente del vivacissimo Muro di giudici. Questa sera andrà in scena la semifinale, dove scopriremo chi tra i venti concorrenti ancora in gara accederà alla finale di settimana prossima.

Solo in dieci diventeranno finalisti e per decretare quest'ultimi ci saranno delle sfide, dove gli artisti si scontreranno con una competizione diretta a due e solo uno ne uscirà indenne.

A giudicarli sarà come di consuetudine il Muro composto da cento giudici, che questa sera ospiterà tre giurati d'eccezione: Iva Zanicchi (già presente durante la puntata d'esordio) e direttamente dall'ultima edizione dell'Isola dei Famosi arriveranno le ex naufraghe Youma Diakite e Ariadna Romero.

I dieci finalisti raggiungeranno Martina Maggi e Alessandra Procacci, le due concorrenti che settimana scorsa, conquistando il punteggio di cento, sono riuscite ad accedere direttamente alla finale; tutt'e dodici si contenderanno il premio finale di cinquantamila euro.

All Together Now: su Canale in scena la semifinale

Per scoprire i nomi dei dieci finalisti, non vi resta che seguire insieme a noi la semifinale di All Together Now, a partire dalle 21.30.