Il rapper e marito di Chiara Ferragni, Fedez, ha deciso di affidare ai social un altro confessione a cuore aperto molto intima che ha colpito tutti i fan della coppia. Il ragazzo ha spiegato che, durante un controllo medico, gli è stata diagnostica un anomalia che lo ha molto preoccupato.

Il post di Fedez su Instagram: “Ho una piccola anomalia”

Fedez e sua moglie Chiara sono soliti condividere la propria vita sui propri canali social, tenendo quindi sempre un canale diretto con i loro numerosissimi fan.

Pubblicità

Pubblicità

Nonostante questo, però, il post su Instagram del rapper ha stupito tutti per il contenuto particolarmente delicato del messaggio.

Il ragazzo ha infatti scritto un lungo messaggio nel quale spiega che qualche mese fa, nel corso di un controllo medico, gli è stata diagnosticata un’anomalia sospetta. L’uomo non si dilunga particolarmente sulla natura medica di questo controllo e di questa anomalia ma spiega che essa: “avrebbe potuto preannunciare un male più grande, di quelli con cui ci devi convivere tutta la vita purtroppo (è tutto sotto controllo)” .

Una questione molto delicata, quindi, che a detta dello stesso rapper lo ha condotto a riflettere sui reali valori della vita e sulle priorità da dare alle questioni quotidiane.

Per Fedez un mese da dedicare al piccolo Leone

Fedez ha voluto quindi raccontare i retroscena del mese che ha trascorso in America con la sua famiglia, ma in particolar modo con suo figlio Leone. Questo periodo è stato ampiamente documentato sui social della coppia Fedez- Ferragni, tanto che su Instagram si possono ammirare tanti video e foto che ritraggano sopratutto Leone in momenti di felicità con i genitori.

Pubblicità

L’uomo ha spiegato che proprio grazie a questa notizia di tipo “medico”, ha avuto modo di mettere ordine nella propria visione della vita, e ha quindi deciso di concedersi un mese di tempo da dedicare esclusivamente al proprio bambino. L’artista ha chiuso il proprio intervento esortando gli stessi suoi ammiratori a fare lo stesso, a inseguire le cose importanti e autentiche della vita.

Il commento di Chiara Ferragni

Il post di Fedez ha fatto molto rumore ed ha emozionato tutti i fan della coppia, che infatti sono accorsi a commentare le parole del cantante.

Tra la pioggia dei commenti, però, spicca quello di sua moglie Chiara Ferragni, che è intervenuta scrivendo in inglese che la famiglia è la cosa più importante e più bella.

La coppia, insomma, appare sempre più unita e più determinata che mai, pronta ad affrontare insieme le avversità della vita, compresi gli eventuali problemi di salute, continuando a mettere sempre al primo posto il loro bambino Leone.