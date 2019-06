Può essere definita una puntata finale al cardiopalma quella del GF16 andata in onda ieri sera, 10 giugno, su Canale 5. L'appuntamento conclusivo con il Reality Show condotto da Barbara d'Urso ha visto trionfare al televoto Martina Nasoni. Quest'ultima - che verrà ricordata soprattutto per il suo rapporto turbolento maturato nella casa con il coinquilino Daniele Dal Moro - è affetta da cardiomiopatia ipertrofica, una malattia congenita ereditata dalla madre, a causa della quale vive con un pacemaker sin dall'età di 12 anni.

Pubblicità

Pubblicità

Nata a Terni il 3 aprile 1998, Martina è riuscita a conquistare i cuori dei telespettatori e il montepremi del valore di 100.000 euro con i suoi "up & down", le accese discussioni con Daniele e le ingenue confessioni rilasciate in questi mesi.

Martina Nasoni trionfa al GF16

È durato 63 giorni il Grande Fratello 16, che alla fine ha visto trionfare Martina, la ragazza la cui storia ha ispirato la canzone sanremese presentata quest'anno a Sanremo dal vincitore di Amici 17, Irama, dal titolo "La ragazza con il cuore di latta".

Martina Nasoni vince il Grande Fratello 16.

La 21enne umbra si è aggiudicata la vittoria del reality show targato Mediaset con il 60% delle preferenze espresse dal pubblico che ha seguito la finale di lunedì sera. Alle sue spalle si è piazzato Enrico Contarin, considerato il favorito in seguito ai risultati registrati dai sondaggi lanciati sui social network. Terso posto per il fratello di Luca Onestini, Gianmarco. Quarta posizione per Daniele, figlio dell'esponente del PD Gian Pietro Dal Moro.

Pubblicità

Solo quinto Gennaro Lillio, la presunta nuova fiamma di Francesca De André, definito "debole" da Cristiano Malgioglio nel corso della diretta.

Molto criticata dagli internauti e dall'opinionista in studio Malgioglio è stata la gieffina Francesca De André, la quale però ha ricevuto parole di stima da parte della padrona di casa, Barbara d'Urso. Un momento di alta tensione si è avuto quando, durante la finale, la De André è stata protagonista di un "vis-à-vis" con l'influencer Taylor Mega, la quale ha attaccato Francesca dicendole che gli italiani la odiano e che tutti ne hanno le "pa...

piene di lei".

Parole piuttosto pesanti quelle della Mega, che non sono piaciute a Barbara d'Urso, la quale ha replicato dicendo: "Non è vero che l'Italia ti odia, sei una ragazza che divide". Nel tentativo di mettere a tacere una volta per tutte le dure critiche mosse dal popolo del web nei confronti della concorrente genovese, la conduttrice ha evidenziato che Francesca ha una personalità molto forte, aggiungendo che il termine "odiare" non le piace affatto.

Pubblicità

La modella genovese, dal canto suo, ha ribattuto: "Io almeno le cose le dico in faccia", lasciando intendere che Taylor l'abbia principalmente criticata alle sue spalle.

Ad uscire per prima dalla finale è stata Erica Piamonte, che in queste settimane nella casa è riuscita a stringere una particolare intesa con la figlia di Cristiano De André.