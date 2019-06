Domenica 9 giugno il musicista Ezio Bosso sbarca su Rai 3, in prima serata tv, con il programma "Che storia è la musica". Ideato insieme ad Angelo Bozzolini, Luciano Federico e Giorgio D’Introno questo nuovo format si propone di far ascoltare ai telespettatori a casa musica classica, preludi e altre note decisamente insolite per una trasmissione della fascia prime-time. Per l'occasione Bosso dirigerà i componenti della StradivariFestival Chamber Orchestra, fondata da lui stesso.

La speranza che anima Ezio Bosso è che il programma "Che storia è la musica", in onda domenica 9 giugno in tv su Rai 3, possa incuriosire ed entusiasmare il pubblico da casa.

In partenza la scommessa non si presenta certamente delle più facili perché nel corso della trasmissione non verrà proposta musica orecchiabile, di facile consumo, ma saranno suonati brani di musica classica.

Scendendo nei dettagli, la scaletta del programma "Che storia è la musica" prevede l’esecuzione completa della Quinta e della Settima Sinfonia di Ludwig Van Beethoven, del Quartetto per archi n.13 in Si bemolle maggiore op.130, dello stesso Beethoven, del Preludio del primo atto de “La Traviata” e di brani realizzati da Ezio Bosso quali “The Sea Rain” e “In her name”.

Sicuramente, il programma "Che storia è la musica" rappresenta un esperimento per provare a tracciare nuovi sentieri sui quali si possa instradare la televisione di qualità. Certamente, sia il direttore artistico che il celebre pianista sono mossi da una sana voglia di sperimentare e da una certa volontà di alzare l'asticella culturale della programmazione televisiva italiana.

Gli ospiti della trasmissione

Il programma televisivo Rai di Ezio Bosso andrà in onda, a partire dalle ore 20:50, dalla splendida location del Teatro Verdi di Busseto, in provincia di Parma.

Questa serata-evento prevede la partecipazione di numerosi ospiti tra artisti, musicisti, cantanti, giornalisti e personaggi di spessore della cultura italiana. Per fare alcuni nomi, la lista degli ospiti prevede la presenza o gli interventi di Enrico Mentana, Nicoletta Mantovani, Gino Strada, Luca Bizzarri, Roby Facchinetti, Alfonso Signorini, Alessandra Facchinetti, Andrea Lo Cicero, Andrea Zanotti e il Coro della Sosta e Anna Tifu.

La presentazione ufficiale della trasmissione è avvenuta nella tarda mattinata di mercoledì 5 giugno con una conferenza stampa tenutasi presso la Sala A di Viale Mazzini.

All'incontro hanno partecipato il direttore di Rai 3 Stefano Coletta, il direttore artistico Angelo Bozzolini e il musicista Ezio Bosso.