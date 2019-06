Negli ultimi giorni Angela Nasti e Alessio Campoli sono al centro dell'attenzione mediatica. I due si sono conosciuti a Uomini e donne, dove solo poche settimana fa è avvenuta la scelta. La tronista ha deciso di uscire dal programma con Alessio, ma tra i due le cose sembrano non essere andate per il verso giusto. I rumors sulla fine della loro relazione sono diventati sempre più insistenti, fino a quando poche ore fa si è arrivati ad una conferma assoluta.

L'autrice Raffaella Mennoia, rispondendo ad un commento di una fan sulla coppia che giudica l'influencer come una donna falsa, ha rivelato di essere rimasta scioccata da quanto accaduto. L'ex tronista di U&D le avrebbe così tolto il segui su Instagram.

Angela Nasti non segue più la Mennoia

La Nasti non ha postato alcuna foto con Alessio dopo l'avvenuta scelta e questo ha portato i fan fin da principio a porsi delle domande sulla loro storia. Sul web sono uscite poi diverse indiscrezioni sul conto della coppia, mentre da parte loro c'è stato assoluto silenzio per qualche giorno.

Ognuno sembrava essere infatti preso dalle proprie attività quotidiane, senza fare riferimento l'uno all'altra.

Poche ore fa è stata ufficializzata la rottura e Raffaella si è trovata a rispondere al commento di una fan che chiedeva se fosse al corrente di quanto successo tra l'ex tronista di Uomini e Donne e il corteggiatore. La Mennoia ha dichiarato di essere rimasta basita. Angela pare non aver preso bene questo commento, dato che ha tolto il segui all'autrice del programma che non aveva neanche notato la cosa fino a quando i suoi fan non lo hanno fatto presente.

La risposta di Raffaella

La Mennoia, molto seguita sui social dai fan di Uomini e Donne, ha tenuto a rispondere al gesto di Angela postando alcune storie. La donna ha dichiarato che molti fan le hanno scritto che Angela le ha tolto il 'segui' e che lei non si era neanche accorta perchè non sapeva che la ragazza la seguisse. Raffaella ha poi dichiarato di essere dispiaciuta: 'Angela ha il mio numero e mi può chiamare quando vuole'.

L'autrice è rimasta parecchio perplessa di fronte a questo gesto della Nasti.

Angela è stata criticata sul web: c'è chi la accusa che abbia fatto il trono 'solo per business'. Dalla scelta al giorno della rottura è passato infatti così poco tempo, che i fan del day time della De Filippi faticano a credere nella buona fede degli autori. Inoltre, sui vari social circola voce che lei sia in qualche modo ancora legata al suo ex fidanzato. Su questo al momento non vi è alcuna certezza.