L'avventura dei concorrenti all'interno della casa del Grande Fratello 16 sta per terminare. Lunedì prossimo, infatti, si terrà la puntata finale in cui verrà decretato il vincitore di questa edizione del reality. Nonostante ciò, gli animi dei coinquilini non sembrano per niente tranquilli.

In queste ultime ore, alcuni protagonisti del gioco si sono lamentati di come Francesca De André non sia per nulla ordinata in casa. In particolar modo, ad esprimere un certo malumore sono stati Daniele ed Enrico che, insieme ad Erica, Martina e Gianmarco, si sono messi a riordinare tutto ciò che era fuori posto.

Enrico e Daniele si lamentano della De André

Ieri sera Enrico era molto nervoso per il disordine presente nella casa, e continuava a camminare borbottando. Il trevigiano ha deciso così di chiedere aiuto agli autori, che poco dopo hanno chiesto ufficialmente ai ragazzi di pulire l'appartamento perché versava in uno stato quasi indecoroso. "La cucina è inguardabile, il bagno è peggio. Tutti gli asciugamani che si trovano in bagno, che ne facciamo, li buttiamo nel magazzino?", ha affermato Contarin.

GF 16, Enrico e Daniele si lamentano del disordine lasciato in giro da Francesca De André.

Tutti i ragazzi si sono messi all'opera per ripulire, tranne Francesca e Gennaro che hanno preferito restare in camera da letto a scambiarsi delle coccole. Daniele, molto infastidito, ha chiesto a Enrico se aveva avvisato la De André e Lillio sulle pulizie da fare in casa. Il 27enne veneto ha risposto di averne parlato con entrambi, e che Francesca aveva ribattuto di aver già fatto il suo.

Dal Moro a questo punto ha sbottato, dicendo che in giro per la casa ci sono soprattutto cose lasciate proprio dalla figlia di Cristiano De André: "Lascia stare Gennaro - ha affermato rivolgendosi a Enrico - alla fine se lei (Francesca, ndr) pulisce qualcosina è solo perché l'aiuta lui".

Grande Fratello, lo sfogo di Enrico: 'Sembra essere casa De André'

Il veneto, anche lui decisamente infastidito dall'atteggiamento di Francesca, ha affermato che, ormai, più che la casa del Grande Fratello sembra l'appartamento della De André, mentre gli altri sarebbero come suoi ospiti. La modella genovese, a quanto pare, non è molto amata sia dai coinquilini che dal pubblico. Diverse sono state le critiche mosse nei suoi confronti, soprattutto per il suo atteggiamento troppo aggressivo.

Nei giorni scorsi sul web era circolato anche un video che la riguardava, dove sembrava che avesse pronunciato una bestemmia mentre si trovava in giardino. Il Grande Fratello, tramite un comunicato diramato sui profili social ufficiali, ha fatto sapere che, dopo aver esaminato il filmato, non ha rilevato alcuna espressione blasfema. Nonostante ciò, c'è ancora chi afferma di aver sentito chiaramente l'imprecazione, mentre altri fan del reality non sono d'accordo.