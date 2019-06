Dalle coccole sotto le lenzuola alla furibonda lite al termine della semifinale del GF 16. Francesca De André e Gennaro Lillio avevano già discusso nel corso della puntata dopo che Barbara D’Urso aveva mostrato un filmato in cui veniva messa in risalto la gelosia della genovese nei confronti di Taylor Mega. In particolare è stato posto in evidenza uno scambio di battute con il napoletano in cui l’opinionista fa intendere di provare fastidio nel vedere certi suoi atteggiamenti nei confronti dell’influencer.

Immediata la reazione della De André che ha affermato di non aver nessun problema con la friulana e di non aver fatto nessuna scenata con Gennaro. “Avete equivocato, in quel momento stavo discutendo con Gennaro per altri motivi”.

Dall’altra parte il modello non ha smentito la ricostruzione della conduttrice. “Non mi va di passare per scemo. Come ti permetti di dire che sbavavo”. Una presa di posizione che ha fatto perdere le staffe a Francesca che l’ha accusato di voler fare la vittima: “Che schifo” - ha sbottato la ventinovenne che in seguito ha manifestato l’intenzione di lasciare il reality.

GF 16, Francesca De André ha manifestato l'intenzione di lasciare il reality dopo la lite con Gennaro

'Non ero gelosa di Taylor Mega'

La discussione è proseguita anche al termine della semifinale della sedicesima edizione del Grande Fratello. Gennaro ha ricordato alla De André di averla sostenuta sempre nei momenti di difficoltà e che non si aspettava una simile reazione. Di contro Francesca ha spiegato che in trasmissione era stata massacrata e che il napoletano si era unito agli altri invece di difenderla: “Ti devi vergognare, mi hai fatto passare per gelosa di Taylor Mega”.

Gli animi si sono ulteriormente surriscaldati con la vulcanica opinionista che ha asserito che Lillio si comportasse in un certo modo con l’influencer perché doveva fare un favore ad una persona: “Parla chiaro, sei un infame”. Come un fiume in piena Francesca ha continuato a travolgere il modello di insulti: “Hai due arachidi al posto degli attributi. Sei un uomo di me...”.

Lillio: 'Spero che il Grande Fratello prenda provvedimenti'

Per evitare ulteriore tensioni Gennaro ha deciso di allontanarsi dalla De André durante la festa organizzata da Stefania Pezzopane e Simone Coccia.

Nonostante ciò è bastato un nuovo scambio di battute per riaccendere lo scontro. La ventinovenne si è avvicinata al modello ed ha gettato il cibo che stava consumando continuando ad insultarlo. Nella questione è intervenuto Gianmarco Onestini che ha invitato Lillio a seguirlo in giardino.

Quest’ultimo si è sfogato con il bolognese affermando che confida in provvedimenti severi da parte del GF 16 nei confronti della coinquilina: “Mi ha insultato, offeso e scaraventato via il cibo che avevo in mano”.

Dall’altra parte la De André ha preso le sue cose e si è diretta verso la porta rossa: “Voglio andare via, che ci sto a fare qui un’altra settimana. Non voglio vederlo”. Alla fine la discussa opinionista ha fatto dietrofront.