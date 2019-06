Continua l'appuntamento settimanale con le repliche della soap opera di Rai 1 'Il paradiso delle signore' che si distingue per la capacità di attirare l'attenzione dei milioni di telespettatori italiani. Le trame dell'episodio di mercoledì 5 giugno svelano che Umberto dimostrerà la preoccupazione legata alla figlia. Il commendatore non potrà far finta di nulla dopo essersi accorto della vicinanza di Luca nei confronti di Marta e avrà intenzione di intervenire per risolvere la questione.

Umberto penserà che sia giunto il momento di rivolgersi ad Adelaide (Vanessa Gravina) con l'intento di ricevere il giusto aiuto dalla contessa, alla quale farà una richiesta inaspettata. Il Guarnieri spingerà Marta a occuparsi della fondazione che hanno creato per ricordare la moglie, in quanto non avrà fiducia nella persona di Luca. Il padre di Riccardo (Enrico Oetiker) non ricoprirà alcun tipo di stima nei confronti dello Spinelli e vorrà trovare il modo per aprire gli occhi alla primogenita che non si accorgerà dello strano comportamento di Luca.

Trame delle repliche Il Paradiso delle signore del 5 e 6 giugno

Andreina vuole capire cosa sta architettando lo Spinelli

Un altro capitolo riguarda il personaggio di Andreina (Alice Torriani) che dimostrerà di avere la mente lucida. La Mandelli si renderà conto del fatto che lo Spinelli avrà degli obiettivi da portare a termine per vendicarsi ai danni della famiglia Guarnieri. La donna penserà che non sia Marta la ragazza che ha attirato l'attenzione Luca e si dirà sicura del fatto che il giovane uomo voglia concentrarsi su un'altra persona.

Andreina (Alice Torriani) dimostrerà di aver fatto una scoperta importante su Luca. La giovane Guarnieri proseguirà il lavoro al grande magazzino, ignara delle intenzioni dello Spinelli. La nipote di Adelaide impegnerà le proprie forze riguardo a un'iniziativa importante che potrebbe rivelarsi fondamentale per permettere un salto di qualità del Paradiso delle signore.

La preoccupazione della giovane Guarnieri

L'intento della figlia di Umberto (Roberto Farnesi) sarà quello di coinvolgere le altre Veneri durante la campagna pubblicitaria che sarà fatta per le strade della città di Milano.

Le repliche dell'appuntamento di giovedì 6 giugno raccontano che Antonio sarà alla ricerca di una casa da condividere con la fidanzata. Elena dovrà prendere una decisione importante dopo essere rimasta in Sicilia e il motivo sarà dovuto alla disapprovazione dei familiari. Umberto deciderà di ingaggiare un investigatore privato per capire cosa stia architettando Luca che sta nascondendo un segreto. Infine Marta dovrà fare una scelta riguardo alla proposta lavorativa del padre ma sarà consapevole che dirigere la Fondazione in onore della madre le toglierà del tempo al Paradiso.