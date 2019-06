Questa sera, alle 21:15 in prima serata su Canale 5, andrà in onda la finale del Grande Fratello 16, il Reality Show di Mediaset condotto da Barbara D'Urso, coadiuvata dagli opinionisti Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi. Dopo ben due mesi di reclusione all'interno della casa più spiata d'Italia, oggi il pubblico scoprirà chi è il vincitore della sedicesima edizione che, come l'anno scorso, ha visto protagonisti personaggi più o meno noti.

Dei 19 concorrenti che hanno iniziato l'avventura nella casa di Cinecittà, sono arrivati in finale in quattro: Gennaro Lillio, Daniele Dal Moro, Martina Nasoni e Gianmarco Onestini, fratello dell'ex gieffino Luca Onestini.

A questo quartetto si aggiungerà anche il quinto finalista che verrà prescelto al televoto tra i nominati Francesca De André, Enrico Contarin ed Erica Piamonte.

Stando alle ultime indiscrezioni, nonostante al momento Enrico Contarin sia al televoto, viene dato come favorito per la vittoria finale del programma televisivo e del montepremi di 100mila euro. Infatti il veneto classe 1992 si è fatto apprezzare dal pubblico da casa perché fin dal primo giorno ha dimostrato di essere una persona educata e poco avvezza alle polemiche.

GF16: i favoriti per il successo finale sono Enrico, Gennaro e Martina.

Queste sue doti sono state evidenziate anche dagli utenti dei social network, anche se qualcuno gli ha contestato di non essersi esposto troppo.

Contarin, nel suo percorso al GF16, ha avuto modo di regalare al pubblico anche un momento toccante, quando ha incontrato e abbracciato i suoi genitori, ai quali è molto legato.

Gli altri due favoriti alla vittoria finale sono Gennaro Lillio e Martina Nasoni

Un altro concorrente piuttosto amato dai telespettatori è il napoletano Gennaro Lillio, che all'interno della casa più spiata d'Italia ha perso letteralmente la testa per Francesca De André, la nipote del grande Faber.

Il ragazzo dagli addominali scolpiti per avvicinarsi alla coinquilina genovese ha dovuto avere tanta pazienza e costanza, tenendo conto del carattere piuttosto "difficile" della 29enne.

Durante la semifinale del reality show, i due concorrenti hanno avuto uno scontro piuttosto pesante, salvo poi riappacificarsi nel corso della settimana. La De André, infatti, si è finalmente lasciata andare e si è scambiata baci e coccole appassionati con Gennaro.

La terza favorita al successo finale è Martina Nasoni, la "ragazza con il cuore di latta" cantata da Irama a Sanremo. La giovane umbra classe 1998 proprio durante la sua partecipazione al Grande Fratello 16 ha svelato di essere lei la persona dalla cui storia il vincitore di Amici 17 ha tratto ispirazione per il brano portato in gara allo scorso Festival di Sanremo. Martina, infatti, soffre di un disturbo cardiaco congenito, ma nonostante ciò ama la vita e si gode ogni minuto, lottando strenuamente anche per superare i suoi limiti.

La 21enne ternana nella casa del GF ha preso una sbandata per Daniele Dal Moro, che solo in un primo momento sembrava ricambiasse i suoi sentimenti. La giovane ha versato tante lacrime per questo amore non corrisposto, ma grazie ai consigli del padre è andata avanti ed è riuscita ad arrivare fino alla finale.