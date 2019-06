Nelle puntate italiane del Segreto attualmente in onda, stiamo assistendo ai trabocchetti di Maria ai danni di Fernando per tentare di scoprire dove sono stati sequestrati Emilia ed Alfonso. Nelle puntate spagnole che noi vedremo in Italia fra diversi mesi a causa delle differenze di programmazione, il rapporto tra la Castaneda e il Mesia inizierà a stringersi tanto che la ragazza si trasferirà a Cuba con lui.

Anticipazioni Il Segreto: Fernando geloso di Roberto

Come avevamo già visto in precedenza, a Puente Viejo arriverà Roberto, un amico cubano di Maria che le era stata accanto quando Gonzalo si allontanava dalla sua famiglia per portare a termine le missioni umanitarie.

L'uomo sembrerà avvicinarsi sempre di più a Maria, finché un giorno alla Villa non si deciderà di praticare dei balli cubani per far divertire alcuni invitati.

In quel frangente, Maria danzerà insieme a Roberto (che già le aveva dichiarato, in segreto, di essere innamorato di lei), attirando la forte gelosia di Fernando il quale sarà del tutto convinto di poter riconquistare la sua ex moglie. La Castaneda, effettivamente, vivrà nell'assoluta convinzione che il Mesia sia radicalmente cambiato e che non sia più l'uomo che l'aveva violentata più volte e aveva rapito Esperanza.

Fernando e Maria partono insieme

Successivamente Maria sarà vittima di un attentato organizzato da Severo Santacruz allo scopo di colpire Francisca, e resterà paralizzata. Sarà proprio in questa circostanza che la ragazza inizierà a fidarsi sempre di più di Fernando, al punto di trasferirsi a Cuba insieme a lui per essere curata.

Maria torna a Cuba con il suo ex marito

Dopo aver scoperto di non avere più la possibilità di camminare, Maria deciderà di voler morire. Fernando però non si arrenderà al desiderio dell'amata finché non troverà un noto luminare a L'Avana, capace di far guarire la Castaneda.

Quest'ultima si dimostrerà favorevole alla partenza, ma sarà ostacolata in diversi modi da Donna Francisca, che invece sarà del tutto contraria.

La dark lady della soap, però, potrà fare poco davanti alla convinta decisione di Maria. La ragazza partirà alla volta della capitale cubana in compagnia del suo ex marito ed uscirà di scena, forse definitivamente, dal Segreto. Appare quindi chiaro che questa è una conferma della separazione definitiva tra lei e Gonzalo.

Dopo, giungerà notizia che Fernando si starà prendendo cura della sua ex moglie e che stanno attendendo gli esiti degli accertamenti fatti con il dottore. Nel frattempo, le cose alla Villa procederanno ben poco serenamente: Carmelo tenterà di uccidere Francisca, ritenendola responsabile della morte di Adela, ma sarà Mauricio ad essere colpito.