La famosa soap opera Il Segreto riserva diverse novità che interessano i milioni di fan affezionati. Alcune anticipazioni riguardano Gonzalo Castro, interpretato dall'attore Jordi Coll, il quale si separerà per sempre da sua moglie Maria Castañeda (Loreto Mauleòn), notevolmente affranta ed angosciata per l'ennesimo abbandono del marito. In seguito Fernando Mesia sarà convinto di avere una possibilità con Maria, soprattutto dopo aver salvato la vita a Beltran ed Esperanza; il Mesia accetterà di rimanere alla villa per gestire tutti i conti di Francisca Montenegro, poiché la donna sarà ancora molto malata. In seguito Fernando organizzerà anche delle belle e gradite sorprese per i bambini e Maria.

Roberto Sanchez arriva a Puente Viejo

Nelle prossime puntate de Il Segreto, a Puente Viejo arriverà Roberto Sanchez, interpretato dall'attore Juan Dos Santos, un amico cubano di Maria, il quale farà notevolmente ingelosire Fernando Mesia. Roberto, dopo aver saputo dell'incendio avvenuto nella casa di Cuba, vorrà subito rintracciare Maria e si recherà a Puente Viejo. L'uomo, con il suo arrivo improvviso, scombinerà i piani di Fernando Mesia. Maria e Roberto saranno molto affiatati, per tale ragione il Mesia diventerà parecchio geloso dei due e vorrà trovare un modo per liberarsi definitivamente dell'uomo, cosicché lasci in pace Maria.

Gonzalo e Maria si lasceranno per sempre, a Puente Viejo arriverà Roberto Sanchez.

Frattanto Donna Francisca sarà d'accordo con Fernando, ma per compiacere suo marito Raimundo accetterà di far rimanere Roberto a Puente Viejo senza creare problemi.

Roberto confessa il suo amore a Maria

Roberto dirà a Maria che Gonzalo Castro non merita il suo amore, poiché l'uomo ha avuto il coraggio di abbandonare lei e la sua famiglia. Il Sanchez, dunque, consiglierà alla donna di non pensare più a suo marito e di gettarsi la brutta vicenda alle spalle; l'uomo svelerà a Maria di averla sempre amata e dirà alla donna che sarebbe intenzionato a crescere insieme a lei i suoi figli Beltran ed Esperanza, come farebbe un vero padre.

Maria non sarà molto meravigliata dalla confessione improvvisa di Roberto, poiché sospettava da tempo che l'uomo provasse dei sentimenti verso di lei. La Castañeda annuncerà a Roberto che non è disposta ad iniziare una relazione insieme a lui. Successivamente donna Francisca sarà assai turbata dall'arrivo di Roberto: oltre a non gradire il colore della sua pelle, sarà disturbata dal modo in cui il Sanchez corteggerà Maria e complotterà una soluzione per liberarsi di lui, insieme a Fernando Mesia.

In seguito Francisca Montenegro dichiarerà di voler terminare la guerra contro Roberto e organizzerà una festa alla quale parteciperanno molti cittadini del paese per dare il benvenuto a Roberto Sanchez. Infine, durante il party accadrà un avvenimento alquanto inaspettato, che sconvolgerà Francisca e Fernando.