Mercoledì 16 ottobre 2024 è morto all'età di 31 anni a Buenos Aires, Liam Payne, ex membro della boy band inglese One Direction. Ad annunciare la notizia è stata la stampa argentina, tra cui il TN, il quotidiano Clarin e il portale Infobae, secondo i quali l'artista è deceduto dopo essere precipitato dal terzo piano di un hotel, nel quartiere Palermo, della capitale argentina.

Le dinamiche della morte di Liam Payne

Le dinamiche del decesso di Liam Payne non sono ancora certe.

Sul caso è intervenuto Alberto Crescenti, medico d'urgenza del servizio pubblico di Buenos Aires che ha raccontato al TN: "È arrivata una squadra di emergenza che ha confermato la morte di quest'uomo che, come abbiamo appreso in seguito, faceva parte di un gruppo musicale.

Aveva lesioni incompatibili con la vita a causa della caduta. Non c'è stato modo di fare nulla".

Secondo quanto riporta il quotidiano la Naciòn, alcuni agenti di polizia si erano recati nell'hotel nel pomeriggio dopo una telefonata di emergenza da parte del direttore dell'albergo, che segnalava la presenza di un uomo aggressivo presumibilmente sotto l'effetto di alcol e droghe.

Il debutto e la carriera musicale di Liam Payne

Nato a Wolverhampton, nel Regno Unito, il 29 agosto 1993, Liam Payne iniziò la sua carriera musicale nel 2008. quando, a soli 14 anni, partecipò al talent show X Factor nel Regno Unito. Non superò le selezioni, ma il cantante si ripresentò due anni dopo e, pur non riuscendo a passare ai bootcamp come solista, venne unito ad altri quattro ragazzi eliminati dai giudici: Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan e Louis Tomlinson.

Insieme, formarono gli One Direction, una boy band destinata a un successo planetario.

Nonostante il terzo posto nel talent show inglese, gli One Direction conquistarono rapidamente il pubblico e pubblicarono cinque album di successo, tra cui Up all night, Take me home, Midnight memories, Four e Made in the A.M., realizzando tournée e concerti in mezzo mondo.

Nel 2016 gli One Direction si sciolsero definitivamente e Liam firmò un contratto con la Capitol Records per avviare la sua carriera da solista. Nel maggio 2017, l'artista pubblicò il suo primo singolo, Strip That Down, scritto in collaborazione con il cantante inglese Ed Sheeran.

Nel gennaio 2018 collaborò con la pop star Rita Ora per il brano For You, parte della colonna sonora della pellicola cinematografica Cinquanta sfumature di rosso, diretta da Sam Taylor Johnson. Il successivo 24 agosto 2018, pubblicò l'EP First Time, che incluse quattro tracce inedite, tra cui la title track, in collaborazione con il rapper americano French Montana.