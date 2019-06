Lunedì 10 giugno è andata in onda l'ultima puntata della sedicesima edizione della trasmissione 'Il grande fratello' che ha visto la conduzione di Barbara D'Urso. La vittoria è stata di Martina Nasoni in quello che è stato definito come "Il Grande Fratello" di Francesca De Andrè, protagonista di molti battibecchi all'interno del programma. La conduttrice napoletana ha sottolineato che non si è trattato di una delle migliori annate per quanto riguarda il successo dei reality ma si è detta soddisfatta del risultato attraverso queste parole: "Ci avete regalato il 20%".

La presentatrice ha voluto ringraziato il pubblico per l'affetto dimostratole e questa stagione della Mediaset ha visto come protagonista indiscussa Barbara D'Urso. La regina della televisione si è sempre distinta per aprire i suoi programmi parlando delle percentuali ottenute dalle trasmissioni condotte. Ha fatto notare il legame con i telespettatori ma è evidente che il reality è un format seguito molto meno rispetto alle annate precedenti.

Le dichiarazioni della presentatrice napoletana

La D'Urso ha voluto motivare l'orgoglio per il risultato ottenuto spiegando che si sono rivelati fallimentari gli ascolti ottenuti dal 'Grande fratello vip 3' e da 'L'isola dei famosi 14'.

Le parole della conduttrice de 'Il grande fratello 16'.

Dunque ha mandato una frecciatina alle colleghe Alessia Marcuzzi e Ilary Blasi. Barbara D'Urso ha rivelato che i motivi del calo degli ascolti di questa edizione del Grande fratello sono stati dovuti a una concorrenza importante. La presentatrice si è detta contenta di avere avuto come competitor una serie televisiva di grande rilievo come 'Il commissario Montalbano' con Luca Zingaretti protagonista. La D'Urso ha continuato dicendo che si è trattato di un'annata diversa rispetto alle altre ma si può dire che in questa stagione si è accresciuto il ruolo della donna all'interno della Mediaset.

Un successo importante in termini di share

Questo aspetto dimostra che parliamo di un personaggio televisivo che riesce a creare curiosità nell'animo dello spettatore e una novità si è ritrovata nel fatto che ogni mercoledì conduce 'Non è la D'Urso live'. Gli ascolti di questa trasmissione serale si sono rivelati soddisfacenti a dimostrazione di un'idea giusta da parte dei vertici dell'azienda di Cologno Monzese. Barbara D'Urso ha intervistato ospiti importanti e molte puntate sono state dedicate alla questione riguardante Pamela Prati per via del mistero su Mark Caltagirone.

Infine la conduttrice ha fatto un post su Instagram dove ha sottolineato che l'ultima puntata de Il grande fratello 16 ha vinto la serata con oltre il 22% di share.