Il Grande Fratello ha chiuso i battenti da circa una settimana, ma a quanto pare i dissidi interni sembrano non placarsi. Questa volta a far discutere è un presunto triangolo amoroso tra Gaetano Arena, Erica Piamonte e Gianmarco Onestini. Nei giorni scorsi Erica aveva confessato di non preseguire la frequentazione con Gaetano, poiché alcuni video postati dal modello non le avevano fatto piacere. In risposta alle parole della Piamonte è arrivata la replica del diretto interessato.

Pubblicità

Pubblicità

La toscana e Gimbo, tramite un video pubblicato su Instagram, hanno inscenato una coreografia. Al termine della clip mentre l'inquadratura si spostava sul panorama mozzafiato, sembra che i due ex gieffini si siano scambiati un bacio. La scena ha infiammato il web, ma ha scatenato l'ira di Gaetano Arena.

Attraverso alcune Instagram Stories l'amico di Fabrizio Corona si è scagliato contro i suoi due ex coinquilini. Per entrambi i giovani, Gaetano non ha utilizzato mezzi termini: "Adesso esci e fai la storiella con uno in cui nella Casa non hai avuto assolutamente nulla?

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Grande Fratello

È palesemente una mossa mediatica". Nel corso dello sfogo il modello oltre a puntare il dito contro Erica, ha criticato anche l'ex tentatore di Temptation Island.

Gianmarco è stato definito un'ipocrita da Gaetano ed è stato preso di mira per aver imitato Gianluca Vacchi: "Fatti una personalità". Chissà se i diretti interessati risponderanno all'attacco velenoso oppure sceglieranno la via del silenzio.

Gaetano attacca Erica: 'Mi sono state dette frasi importanti'

Gaetano Arena prima di scagliarsi contro quella che potrebbe essere una neo coppia, ha ammonito il comportamento della Piamonte.

Pubblicità

Secondo il modello all'interno della Casa, Erica le avrebbe detto delle frasi importanti. Inoltre, l'ex gieffino ha dichiarato di essere pronto per un confronto lontano dai riflettori con la sua ex coinquilina. Stando al racconto di Gaetano il chiarimento non sarebbe mai avvenuto: "Se vuoi chiarire vieni da me, non te ne vai in giro".

Nuove dichiarazioni di Erica: 'Di Gianmarco poi vi parlerò'

Erica Piamonte durante l'ultima diretta di Instagram ha parlato della conoscenza finita male con Gaetano Arena.

La ragazza ha lasciato intendere di non aver apprezzato alcuni comportamenti del giovane fuori dal reality-show. In merito alle numerose domande sul rapporto con Gianmarco Onestini, la Piamonte ha fatto chiarezza. Erica ha riferito di parlarne il più presto possibile, poiché è una storia lunga. Una cosa è certa: Erica e Gianmarco passano sempre più tempo insieme. Inoltre, a far ben sperare ci sono anche le parole del fratello di Gimbo. Infine, la ragazza toscana ha confessato di aver rivalutato in modo positivo o negativo alcuni dei suoi coinquilini.

Pubblicità

Ovviamente, Gianmarco si trova le persone positive.