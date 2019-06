Un posto al sole continuerà ad emozionare il suo fedele pubblico con storie ricche di avvincenti colpi di scena. Le trame relative agli episodi in onda dall'8 al 12 luglio, rivelano che Beatrice attraverserà un periodo di profonda crisi sentimentale al punto tale da allontanarsi sia da Aldo sia da Diego. Quest'ultimo, però ancora ossessionato dalla bella avvocatessa, non accetterà il suo rifiuto. Intanto, Marina accoglierà in casa sua il senzatetto che le ha rubato la foto per stabilire un contatto con lui mentre Alberto continuerà a fare la guerra a Roberto cercando di sabotare il suo progetto con ogni mezzo a sua disposizione. Infine, Vittorio dovrà prendere un'importante decisione per quanto riguarda la sua vita sentimentale.

Pubblicità

Pubblicità

Un posto al sole, Alberto cerca di sabotare Roberto

Le trame Un posto al sole dall'8 al 12 luglio svelano che Alberto Palladini continuerà a fare la guerra a Roberto. A tal proposito, l'uomo farà un'offerta più elevata all'intermediario di Londra al quale il Ferri aveva illustrato il suo progetto durante il suo ultimo viaggio d'affari in compagnia del figlio Filippo. Franco si preparerà a tornare in palestra dove con ogni probabilità incontrerà Ciro con il quale ha una questione in sospeso.

Pubblicità

Il Boschi dopo averlo rivisto, deciderà di dirgli addio per sempre. Assunta conoscerà Alex e ciò manderà letteralmente in crisi il giovane Vittorio che poi proporrà alla fidanzata di fare un viaggio insieme anche se continuerà a pensare ad Anita.

Vittorio deve prendere una decisione importante

Marina si ritroverà nuovamente a dover sedare un'accesa lite tra Ferri e Alberto, ma proprio in quell'istante, verrà raggiunta da una telefonata. A mettersi in contatto con lei è una responsabile di una mensa per poveri.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Un Posto Al Sole

La donna potrebbe così scoprire l'identità del misterioso uomo che le ha rubato la cornice con la sua foto da ragazza. Nel frattempo Vittorio dopo averci pensato a lungo, capirà che è giunto il momento di prendere una decisione importante per la sua vita sentimentale. Il giovane dovrà decidere una volta e per tutte se stare con Alex o con Anita. Otello deciderà di andare al comando dei vigili, ma Cerruti e Cotugno non saranno molto entusiasti dell'improvvisata del loro ex comandante.

Beatrice in crisi sentimentale

Diego ancora ossessionato da Beatrice non si rassegnerà a perderla del tutto e così proverà ad avere con lui un rapporto di amicizia, ma si tratterà soltanto di una forzatura. Raffaele si renderà conto del malessere del figlio e preoccupato per lui, deciderà di andare a parlare con Beatrice per chiederle di stare lontana dal ragazzo. La giovane che vive una profonda crisi sentimentale dopo aver lasciato la sua ultima fiamma, Aldo, accetterà il consiglio di Raffaele e si allontanerà da Diego.

Pubblicità

Quest'ultimo, però non si lascerà rifiutare così come Aldo che ci proverà nuovamente con la bella e spregiudicata avvocatessa. Intanto Marina deciderà di incontrare il senzatetto che si è intrufolato in casa sua per prendere qualcosa da mangiare. Otello salverà la vita di un suo amico per puro caso ed il suo gesto lo farà diventare una star del web. Tuttavia la novità non farà molto piacere a Renato. Nel frattempo, la Giordano dopo aver incontrato Arturo, deciderà di accoglierlo in casa sua, ma non lo farà per pura generosità, bensì per stabilire un contatto con lui.