La nota conduttrice della rete Mediaset Canale 5, Maria De Filippi, continua a puntare sulla giovanissima Giulia De Lellis. Quest'ultima è divenuta famosa nel mondo dello spettacolo grazie alla sua partecipazione al dating show Uomini e Donne. E' stata vista scendere le scale dello studio Mediaset più seguito dal pubblico di Canale 5 per l'ex tronista Andrea Damante, con il quale ha condiviso due anni ricchi d'amore. Giunta al capolinea la relazione con l'ora internazionale d-jay veronese, la De Lellis ora si fa strada sul piccolo schermo.

Dopo essere divenuta una discussa fashion blogger, per Giulia sembrerebbero presentarsi nuove e importanti occasioni. La giovanissima ex corteggiatrice ha ottenuto la conduzione di un nuovo programma di Maria De Filippi che sarà trasmesso a breve sul Canale La 5; ma non sarà da sola. Ad affiancare la De Lellis ci sarà la chiacchierata dama del trono over di Uomini e Donne, Gemma Galgani.

Maria De Filippi affida due nuovi progetti a Giulia De Lellis

Il primo grande progetto in vista per Giulia De Lellis riguarda una fiction su Witty che la giovanissima ragazza sta attualmente registrando.

Gemma Galgani e Giulia De Lellis

E' stata proprio Giulia a rendere partecipi tutti i propri follower su Instagram delle registrazioni in corso per Witty senza, però, svelare troppo. Si tratterà di una grande sorpresa per tutti i futuri telespettatori. Il secondo progetto lavorativo la vede protagonista di un nuovo programma televisivo che sarà trasmesso su La 5. Come già anticipato, la De Lellis ne sarà la conduttrice insieme all'ex fidanzata di Giorgio Manetti. Il nome della trasmissione in questione (come fa sapere tra gli altri il giornale Il fatto quotidiano) è il seguente: Giortì.

In arrivo su La 5 il nuovo programma tv della De Filippi: Giortì

Giortì sarà il nuovo programma televisivo che racconterà eventi (quali feste di compleanno, nascite, etc) indimenticabili. Sul sito Witty è stata svelata una breve trama di ciò che sarà questa prossima trasmissione tv: 'Non esiste una festa uguale all'altra ma ci sono sempre molte occasioni per celebrare la nostra vita'. Senza alcun dubbio Giortì sarà una nuova avventura per Gemma e Giulia le quali hanno già lavorato insieme nella conduzione de Le olimpiadi della televisione (appuntamento speciale in onda su Canale 5 circa un anno fa).

Le olimpiadi hanno visto protagonisti vari personaggi del trono over e del trono classico, coinvolti in alcune sfide. In ultimo, non si deve dimenticare che la Galgani e la De Lellis hanno collaborato alle registrazioni delle scelte dell'ultima edizione di Uomini e Donne nelle rispettive vesti di consigliera d'amore e di abbigliamento.