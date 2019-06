Le anticipazioni di Un posto al sole, relative alla settimana dal 17 al 21 giugno, raccontano che Michele se la vede davvero brutta: diviene, infatti, ostaggio del giovane Mimmo, ma comprende immediatamente che si tratta di un ragazzo impaurito e in realtà fragile. Michele non si arrende e, capendo questo, cerca di convincere il giovane a fare l’unica cosa che potrebbe redimerlo, e cioè costituirsi. Nel frattempo, Marina Giordano capisce che la stima degli operai nei suoi confronti non è più quella di una volta, capisce che la sua forza e capacità di dominare gli altri sta venendo sempre più meno.

Pubblicità

Pubblicità

Nello stesso momento, si assiste a scene di malinconia da parte di Assunta, che, vedendo come Guido e Vittorio sono riusciti a costruire relazioni stabili, inizia a sentirsi sempre più sola.

Spoiler Un posto al sole 17-21 giugno

Le anticipazioni di Upas raccontano poi che Michele riesce nell’intento di far crollare emotivamente Mimmo e addirittura cerca di fare di tutto per dare una mano al giovane sbandato. Marina, intanto, sente sempre di più i cambiamenti della vita e così comprende che l’unica soluzione è fare davvero i conti con la propria età.

Anticipazioni Un posto al sole 17-21 giugno: Michele ostaggio di Mimmo

Nel frattempo, Diego è alle prese con la sua passione per Beatrice, ma è sempre più convinto che la giovane avvocatessa abbia un’altra relazione: gli spoiler, però, annunciano che il giovane Giordano farà una sconvolgente scoperta.

Michele vuole aiutare Mimmo

Al centro delle puntate, secondo le anticipazioni di Un posto al sole, c’è ancora la vicenda di Michele: il giornalista, infatti, è sempre più convinto di voler aiutare Mimmo, ma incontra l’opposizione della moglie Silvia e di Otello.

Pubblicità

Diego, invece, è convinto che Beatrice abbia una relazione con Eugenio e, quando fa di tutto per coglierli in flagrante, non è detto che non abbia una sorpresa e che la verità dei fatti sia ben altra. Se Arianna e Andrea sembrano aver riacquisito una serenità maggiore e aver preso una decisione importante per la loro relazione, Alex, appena trasferita in Terrazza, nonostante sembra che le cose vadano per il meglio, sembra non aver fatto i conti con la terribile sorellina.

Alex ha un brutto presentimento, infondato

Al centro delle vicende c’è sempre Alex: la giovane, infatti, pensa che si stia ordendo una congiura nei suoi confronti in Terrazza, quando invece è tutto frutto della sua immaginazione. Le anticipazioni di Un posto al sole raccontano come Diego faccia di tutto per riavvicinarsi a Beatrice e non riesce proprio ad accettare che la loro storia sia finita. Mentre Serena è costretta a ricredersi sulle sue colleghe cinesi, soprattutto dopo aver ricevuto un’inaspettata visita, ricompare il personaggio di Leonardo, il quale sarà accolto da Roberto, in quanto ha deciso di riportare indietro la barca del povero Tommaso.

Pubblicità

Il mistero

Il mistero intorno a Leonardo si infittisce: secondo gli spoiler, infatti, l’uomo sembra nascondere un grande segreto: ma chi è veramente l’amico di Tommaso? Nel frattempo, Niko riesce a parlare con Beatrice della vita sentimentale un po’ burrascosa della ragazza: ebbene, il giovane Poggi dice chiaramente alla collega avvocatessa che tenere una relazione con un uomo già sposato può portare grandi problemi. Infine, ricompare anche Vittorio: il giovane Del Bue è alle prese con un dilemma, da un lato ci sono le continue pressioni da parte di Alex, dall’altro ci sono le continue tentazioni della bella Anita.