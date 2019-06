E' stata trasmessa in data 29 maggio la scelta della giovanissima tronista Angela Nasti che ha recentemente sancito la fine del suo percorso sul trono nello studio di Uomini e donne (il noto dating-show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi). La sorella della più nota Nasti, Chiara, giunta al fatidico momento insieme ai suoi due corteggiatori, Luca Daffrè e Alessio Campoli, ha deciso di intraprendere una nuova relazione insieme a quest'ultimo.

La scelta di Angela si è rivelata del tutto inaspettata per gran parte del pubblico televisivo, il quale subito dopo ha curiosato sul profilo Instagram della ragazza.

Spulciando tra le varie foto dell'ormai ex tronista è emersa un'immagine che appare un chiaro campanello di allarme per molti telespettatori. Nello scatto in questione non passa inosservato un tatuaggio che Angela porta sul braccio destro e che è identico a quello che anche Alessio ha tatuato sullo stesso braccio.

Uomini e donne, segnalazione su Angela e Alessio: possibile accordo segreto

La casualità dello stesso tatuaggio sullo stesso braccio (si tratta di una palma stilizzata) non appare affatto un caso a gran parte del pubblico del trono classico di Uomini e Donne.

Uomini e donne: Angela Nasti e Alessio Campoli

Secondo l'opinione di molti utenti, infatti, Angela e Alessio avrebbero finto per l'intera durata del programma. Si presume che tra i due ci sia una conoscenza pregressa e che la partecipazione al programma di Maria De Filippi sarebbe stata una scelta ardua per acquisire notorietà.

In merito all'ipotesi ormai diffusa sul web, sembrerebbe che ad intervenire sia stata proprio l'autrice di Uomini e Donne: Raffaella Mennoia. Il braccio destro della conduttrice avrebbe smentito tutte le voci circolate in rete.

Malgrado l'intervento della Mennoia, la quale ha dichiarato: "Basta, siete davvero insopportabili. Le coincidenze sul tatuaggio restano semplici coincidenze", il pubblico continua a mostrare una certa diffidenza e a coltivare ulteriori dubbi in quella casualità che appare fin troppo irreale.

Angela Nasti e Alessio Campoli felici dopo la scelta

Dopo la scelta nello studio di Uomini e Donne, Angela e Alessio sono stati ospiti delle successive scelte (quella di Giulia Cavaglià e di Andrea Zelletta).

Nel corso delle successive ospitate, la neo coppia ha rivelato di aver trascorso parecchio tempo insieme. Sul tempo trascorso lontano dai riflettori, Alessio ha fatto sapere di aver avuto modo di conoscere più a fondo la Nasti e di aver scoperto un suo lato molto dolce e simpatico. La giovane coppia sembrerebbe essere in sintonia e soprattutto felice, ma si inizia a pensare alla possibilità di vedere i due in un nuovo cast televisivo, quello di Temptation Island.

Al momento non vi sono conferme ufficiali ma semplici indiscrezioni.