Il prossimo 15 giugno Sergio Ramos, calciatore del Real Madrid e della nazionale spagnola, sposerà la conduttrice televisiva Pilar Rubio: in occasione del suo matrimonio, a dir poco fastoso, si torna a parlare di rockstar d'eccezione, e recentemente è stato rilanciato il nome degli AC/DC, almeno secondo quanto riporta il quotidiano sportivo di Madrid As e rilanciato anche dalla Gazzetta dello Sport.

Gli AC/DC al matrimonio

Un matrimonio decisamente rock per Sergio Ramos, che sicuramente va a concludere una stagione stranamente senza trofei per il campione del Real Madrid.

Pubblicità

Pubblicità

Secondo il quotidiano madrileno As al matrimonio del difensore non mancheranno sorprese, come la band che avrà il compito di intrattenere tutti gli ospiti dopo la cerimonia. Stavolta però non si tratta di un gruppo che suona per matrimoni oppure per gli eventi, ma di una rock band che nel mondo e negli ultimi 40 ha venduto milioni e milioni di dischi, gli AC/DC.

La band australiana, non a caso il gruppo preferito della sposa, sembra il nome più probabile, anche se mancano le conferme ufficiali: quello che sappiamo è che gli AC/DC sono tornati insieme per registrare il prossimo disco, ma per ora non hanno pianificato nessun concerto.

Sergio Ramos e la futura moglie Pilar Rubio

Gli sposi, almeno qualche tempo fa, avevano pensato di chiamare anche un altro celebre gruppo, gli Aerosmith, ma pare che abbiano avuto l’ok da Angus Young. Un cachet che rimane comunque stellare, visto che la band australiana avrà un milione di euro per questa speciale performance, e che potrebbe tornare in concerto, seppure in un contesto privato e non aperto al pubblico.

Se in chiesa il 15 giugno canterà Niña Pastori, famosissima cantante di flamenco, la band australiana suonerà successivamente nel luogo del ricevimento, nella residenza a Bollullos de la Mitación.

Pubblicità

Il matrimonio

Alle 17:00 del prossimo 15 giugno, nonostante il caldo impetuoso, è l'appuntamento per tutti gli invitati: il luogo della cerimonia è la Cattedrale di Siviglia. Sergio Ramos convolerà a nozze con la compagna Pilar Rubio di 41 anni, che frequenta da sei anni e dalla quale ha avuto i suoi tre figli.

In totale gli invitati saranno tra i 400 e i 500 e dalla cattedrale saranno condotti presso la residenza di campagna: non appena arrivati dovranno lasciare tutti quanti i telefoni cellulari.

In casi straordinari comunque verrà allestita una stanza apposita per effettuare le telefonate più urgenti. Per le invitate saranno proibiti molti colori, come il bianco, il nero, il rosso, il rosa, l'arancione e il verde. Per gli uomini invece non c'è alcun divieto in fatto di colori. La coppia ha chiesto di non fare regali, ma soltanto donazioni spontanee a Unicef oppure all’associazione Piel de Mariposa.