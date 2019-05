In attesa dell'ufficializzazione del nuovo tecnico per la prossima stagione, la dirigenza bianconera sta cercando di allestire una rosa in grado di competere non solo in Serie A, ma anche in Champions League. Una delle esigenze primarie della Juventus è rafforzare la difesa, considerando anche il ritiro di Andrea Barzagli (che dovrebbe entrare a far parte dello staff tecnico bianconero) e il probabile addio di Martin Caceres (che difficilmente sarà riscattato dalla Lazio).

A tal proposito, dalla Spagna in queste ore è rimbalzata una sorprendente indiscrezione: il programma televisivo El Chiringuito, infatti, ritiene che uno dei pilastri del Real Madrid stia seriamente pensando di lasciare il club in seguito ad alcune divergenze con il presidente Florentino Perez. Stiamo parlando ovviamente del capitano Sergio Ramos, che dopo la sconfitta dei "blancos" contro l'Ajax agli ottavi di Champions League, avrebbe litigato pesantemente con il patron della società madrilena e, di conseguenza, starebbe pensando di cambiare squadra dalla prossima stagione.

Sergio Ramos potrebbe dire addio al Real Madrid: Juventus in agguato.

Naturalmente, trattandosi di un campione pluridecorato, su di lui ci sarebbero già diverse squadre come Manchester United e Liverpool, ma tra queste potrebbe esserci anche la Juventus, con Cristiano Ronaldo che avrebbe già consigliato ai vertici della società torinese un "sacrificio economico" per portare in Serie A l'ex compagno di squadra ai tempi del Real Madrid.

La Juventus sarebbe interessata a Sergio Ramos

L'attuale clausola rescissoria presente nel contratto di Sergio Ramos è a dir poco inavvicinabile, giacché ammonta addirittura a 800 milioni di euro. Tuttavia, qualora dovesse essere il giocatore a comunicare alla dirigenza madrilena la sua volontà di andar via, considerata anche l'età (33 anni) la cifra verrebbe adeguata verso il basso.

La Juventus starebbe monitorando la situazione anche su consiglio di Cristiano Ronaldo, il quale riterrebbe Sergio Ramos l'uomo giusto per arricchire ulteriormente l'organico bianconero di personalità e qualità. Tenendo conto che Paratici e Nedved sono alla ricerca di nuovi elementi per rinforzare soprattutto il reparto difensivo, il capitano del Real Madrid potrebbe rappresentare un'ottima occasione di mercato.

Al contempo, però, sembra che il club torinese abbia la necessità di acquistare almeno due difensori centrali.

Di recente è avanzata nuovamente la candidatura di Alessio Romagnoli del Milan: il quinto posto in Serie A raggiunto dalla società lombarda (che parteciperà alla prossima Europa League) potrebbe costringere i vertici della squadra rossonera a procedere con delle cessioni "pesanti" soprattutto per rispettare i parametri del Fair Play Finanziario. La Champions League, infatti, avrebbe garantito i fondi necessari per "sistemare" la situazione finanziaria della società di Elliot.

Altri giocatori che al momento piacciono alla Juventus sono Hummels del Bayern Monaco, Manolas della Roma, Romero del Genoa e Ruben Dias del Benfica. Per quanto riguarda il giocatore del Genoa, non è escluso che possa approdare a Torino già da quest'estate, avendo già un accordo in essere con la "Vecchia Signora".