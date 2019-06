Angela Nasti ha sorpreso il pubblico di Uomini e donne scegliendo Alessio Campoli, che ha avuto la meglio sul favorito della vigilia, ovvero Luca Daffrè. Dopo la fine delle riprese del dating show, la neo-coppia non si è vista molto insieme, limitandosi a qualche breve apparizione sui social network. Considerando che la giovane partenopea è sempre molto attiva su Instagram, l'assenza di scatti o video con Alessio ha cominciato a destare qualche preoccupazione tra i fan del programma di Maria De Filippi.

E insieme a chi ha pensato che potesse esserci un accordo pre-scelta tra loro, c'è stato anche chi ha ipotizzato una rottura a pochi giorni dalla discesa dei petali rossi.

La partenza di Angela per Ibiza senza Alessio ha alimentato i sospetti, rendendo necessario l'intervento del diretto interessato. Affidandosi al suo profilo Instagram, l'ex corteggiatore romano ha smentito che il rapporto con l'influencer napoletana sia in crisi.

Uomini e Donne gossip: Angela in viaggio con la famiglia

A pochi giorni dalla scelta a Uomini e Donne, Angela Nasti è partita per Ibiza senza Alessio Campoli.

Questa decisione ha stupito i fan del programma, che si sono chiesti per quale ragione abbia deciso di non portare con sé il fidanzato, come accaduto ad esempio per la neo-coppia formata da Andrea Zelletta e Natalia Paragoni. Le ragioni di tale fuga sarebbero da attribuire al desiderio di recuperare il tempo perso con la famiglia, che Angela ha trascurato durante le registrazioni del Trono Classico.

Insieme a lei, infatti, sono partiti i genitori e la sorella Chiara, che a sua volta non si è fatta accompagnare dal fidanzato storico Ugo Abbamonte.

Non ci sarebbe quindi nessun retroscena misterioso dietro questo viaggio che appare come una vera e propria vacanza di famiglia, come confermato anche da Alessio sui social network.

Campoli smentisce: 'Non ci siamo lasciati'

Le dicerie che hanno cominciato a rimbalzare sul web in seguito alla partenza di Angela Nasti per Ibiza, hanno spinto Alessio Campoli ad intervenire su Instagram. Qui l'ex corteggiatore di Uomini e Donne ha replicato alle ipotesi che circolano in merito alla presunta crisi con la neo-fidanzata, e le sue parole hanno lasciato pochi dubbi: "Tra me e Angela non è successo assolutamente niente, non ci siamo né lasciati né tanto meno abbiamo litigato".

Inoltre ha aggiunto che le ragioni dell'allontanamento sono molto semplici, dato che lei si trova in vacanza con la sua famiglia. Per quanto riguarda le tempistiche del viaggio e la data di un nuovo incontro, Alessio ha preferito rimanere sul vago, limitandosi a precisare che lei tornerà e che lui scenderà da Roma (lasciando intendere di volerla raggiungere a Napoli). L'assenza di una crisi tra loro è stata confermata anche da alcuni messaggi ironici scambiati dalla neo-coppia sempre sui social.