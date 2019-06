È passata una settimana esatta dalla scelta di Angela Nasti a Uomini e donne. La tronista, a sorpresa, ha deciso di continuare a frequentare Alessio Campoli lontano dalle telecamere, preferendolo al favorito Luca Daffrè. Nei giorni successivi alla puntata in questione, la neo-coppia è stata al centro dei sospetti nei social network a causa di alcuni indizi che farebbero pensare ad una conoscenza pregressa. Il chiacchiericcio ha reso necessario l'intervento di Raffaella Mennoia oltre che al diretto interessato, il quale ha dato la sua versione dei fatti in merito alla frequentazione dello stesso hotel nel periodo in cui c'era anche la Nasti.

Nel frattempo, per Alessio e Angela è arrivato il momento della separazione con il ritorno alle rispettive vite. E, a sorpresa, è giunta per loro la decisione di andare in vacanza separatamente.

Uomini e donne gossip: Alessio smentisce l'accordo con Angela

I telespettatori di Uomini e donne sono sempre attenti e sospettosi nei confronti dei protagonisti del programma. Ecco perché i trascorsi di Angela Nasti e Alessio Campoli non hanno convinto i più attenti, i quali hanno notato delle strane coincidenze precedenti al loro arrivo in televisione.

Gossip Uomini e donne: Angela va in vacanza senza Alessio

Non solo i due neo-fidanzati hanno lo stesso tatuaggio al braccio, ma hanno degli amici in comune e hanno persino frequentato lo stesso hotel a Milano a distanza di pochi giorni. E, ad aumentare i dubbi su di loro, ci sono anche alcuni like che in passato Alessio ha messo nelle foto di Angela, da lui seguita su Instagram. A fugare ogni dubbi, dopo Raffaella Mennoia, ci ha pensato l'ex corteggiatore che ha precisato in risposta ad un follower: "Angela Nasti è sempre stata una grandissima fi*a e le ho piazzato like a non finire, seguita e poi smessa di seguire". Alessio ha anche spiegato di essersi trovato in hotel insieme alla sua ex fidanzata, la stessa che gli ha scattato la foto in questione.

Angela in viaggio senza Alessio

E mentre i sospetti di alcuni fan di Uomini e donne continuano a rimbalzare nei social network, Angela Nasti e Alessio Campoli si sono separati per la prima volta dopo la scelta. Lei è tornata a Napoli, dove vive e lavora, e lui è rimasto a Roma. Il prossimo incontro tra loro non è previsto a breve, dato che l'ex tronista è in partenza per un viaggio senza Alessio. Quest'ultimo non la seguirà, decisione che ha scatenato diverse perplessità tra chi ritiene che questo amore non sia destinato a durare.

Angela, infatti, partirà insieme alla sua famiglia come da lei ammesso in una Instagram Story. La partecipazione a Uomini e donne negli ultimi tempi l'ha tenuta lontana dai suoi cari, motivo per cui la Nasti ha intenzione di godersi genitori e sorella dopo il periodo di separazione.