Continuano a tenere incollati al piccolo schermo i telespettatori italiani le vicende dei protagonisti della soap opera di Rai uno, 'Il paradiso delle signore'. Le anticipazioni della replica dell'episodio numero 14 di venerdì 7 giugno svelano che sarà al centro dell'attenzione delle trame il personaggio di Antonio che vive un periodo complesso nella sua esistenza. Il giovane Amato dimostra di non essersi ambientato nel migliore dei modi nella città di Milano e sente l'assenza di Elena.

Un momento difficile per il giovane Amato alle prese con il licenziamento

Il fratello di Salvatore si trova alle prese con una serie di dubbi che fanno crollare nelle incertezze l'uomo. Il ragazzo ha potuto contare sull'opportunità lavorativa con l'impiego di barista ma la situazione subisce un ulteriore colpo di scena per via del licenziamento. Antonio (Giulio Corso) si mostra dispiaciuto per aver perso il lavoro ma la paura principale del ragazzo è quella di raccontare la realtà dei fatti alla madre.

Le complicazioni si presentano all'interno della famiglia Amato e Antonio si vede aumentare gli ostacoli per sperare nella presenza di Elena nella città di Milano. La perdita dell'impiego fa crollare le speranze del fratello di Tina che deve rimboccarsi le maniche per cambiare il destino incerto.

La preoccupazione all'interno della famiglia Amato per quanto successo al fratello di Salvatore

Agnese è arrabbiata con il figlio che deve fare i conti con i problemi economici e si mette alla ricerca di un ulteriore impiego che possa ridargli una sicurezza per il futuro.

Un altro capitolo riguarda il personaggio di Nicoletta che non vuole rinunciare all'amore nutrito nei confronti di Riccardo con il quale ha iniziato una storia piena di ostacoli. La ragazza è ostacolata dalle opposizioni dei genitori a questa relazione, in particolare del padre Luciano (Giorgio Lupano).

Il Conti prende una decisione importante per dare un aiuto alla Mandelli

La sorella di Federico prende una decisione inaspettata raccontando delle bugie alla signora Calligaris e ai genitori con l'intento di passare un pomeriggio in compagnia di Riccardo (Enrico Oetiker).

Il figlio di Umberto mette da parte le incertezze dopo essersi reso conto dell'opposizione alla relazione con la Cattaneo. Vittorio è determinato ad andare fino in fondo alla questione per dare un aiuto alla compagna. Il dottor Conti si dice pronto per fare un passo indietro con l'intenzione di andare incontro alle esigenze della Mandelli. L'uomo capisce che sia giunto il momento di prendere una somma di denaro importante dal fondo cassa del Paradiso per salvare Andreina.