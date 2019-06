Nelle ultime ore, Francesca De Andrè è finita nuovamente al centro dell'attenzione mediatica a causa di una presunta bestemmia pronunciata davanti alle telecamere del Grande Fratello 16. Mentre si trovava in giardino, in pieno orario pomeridiano, la nipote di Faber si sarebbe lasciata andare ad un'imprecazione che (se confermata) le sarebbe costata l'immediata squalifica. Il video ha cominciato a rimbalzare nei social network, dove un'ampia parte del pubblico si è detta indignata per il fatto che la produzione non avesse ancora preso dei provvedimenti nei confronti della concorrente.

Sollecitato a dare una risposta, alla fine il Grande Fratello ha parlato, rilasciando un comunicato ufficiale nel quale ha chiarito l'inesistenza di un'espressione blasfema da parte della gieffina. Ma tale presa di posizione, ha finito per fomentare ulteriormente le polemiche da parte di chi ritiene da settimane che Francesca De Andrè abbia un trattamento di favore rispetto agli altri colleghi.

Comunicato del GF: "Nessuna bestemmia"

La presunta bestemmia pronunciata da Francesca De Andrè ha scatenato un gran polverone tra i telespettatori del Grande Fratello 16.

Grande Fratello 16: Francesca De Andrè non avrebbe bestemmiato

Se da un lato in molti si sono detti certi che la concorrente avesse pronunciato un'espressione inascoltabile, altri invece sono stati di parere contrario, facendo leva sull'audio non troppo chiaro in quel momento. Per non fomentare ulteriormente le polemiche, è intervenuto direttamente ii GF attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sulle pagine del programma. In esso è stato così chiarito: "Grande Fratello, dopo aver effettuato le dovute verifiche, comunica che Francesca De Andrè non ha pronunciato alcuna bestemmia nel corso del programma".

Una presa di posizione simile era già stata effettuata in passato con Veronica Satti (nel GF15) e con Luca Onestini nella versione Vip. Mentre diverso era stato il caso di Marco Predolin e Gianluca Impastato, che invece erano stati espulsi dal programma per una (non troppo chiara) bestemmia.

Bufera sul web dopo il comunicato

La dichiarazione del Grande Fratello, che ha negato la presunta bestemmia pronunciata da Francesca De Andrè, non ha però messo a tacere le polemiche.

Al contrario: la bufera è scoppiata sui profili ufficiali del Reality Show dove molti telespettatori si sono detti certi che la concorrente sia la protetta di Barbara d'Urso. Sono davvero tantissimi i commenti secondo i quali a Francesca sarebbero state perdonati scatti isterici, parolacce e persino gesti di violenza come accaduto con Gennaro Lillio. Ecco solo alcuni dei messaggi pubblicati nella pagina Facebook ufficiale del programma: "Avete dato più punizioni severe a persone che nemmeno hanno fatto la metà di quello che sta facendo Francesca!" o ancora "una bestemmia così evidente e sentita da tutti non può essere sottovalutata".

Questa volta il pubblico non sembra proprio disposto a chiudere un occhio, tanto che c'è chi minaccia di non voler seguire, per protesta, la finalissima del 10 giugno.