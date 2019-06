Uomini e donne è andato in vacanza da circa una settimana e i suoi fedeli fan sono curiosi di scoprire se qualcuna delle coppie nate nel programma parteciperà a Temptation Island nella versione Nip o Vip. Da sempre, infatti, il reality di Canale 5 ha attinto ai volti noti del dating show, permettendo ai telespettatori di conoscerli anche in veste di fidanzati gelosi. Al momento sono state rese note soltanto due delle coppie che parteciperanno a Temptation Island, il cui inizio delle riprese è imminente.

Sulle altre c'è ancora l'assoluto riserbo, motivo per cui alcuni utenti hanno deciso di porre la fatidica domanda ad una delle possibili protagoniste: Claudia Dionigi. La partecipazione di quest'ultima, insieme al fidanzato Lorenzo Riccardi, è stata data tra le probabili per la versione Nip del reality o per quella Vip che dovrebbe partire alla fine dell'estate. Ma sulla questione 'lady Cobra' ha messo le cose in chiaro affidandosi al suo seguitissimo profilo Instagram.

Uomini e donne: Claudia e Lorenzo non andranno a Temptation Island

Il Gossip estivo di Uomini e donne non può fare a meno di concentrarsi sui nomi dei possibili protagonisti di Temptation Island o Temptation Island Vip. Ma tra i fidanzati che potrebbero partecipare al programma non ci saranno di certo Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi. L'annuncio è stato dato dalla ex corteggiatrice che ha risposto alle domande di alcuni utenti su Instagram. Qui un follower le ha chiesto espressamente se intenderà prendere parte al reality estivo, ma lei ha fugato ogni dubbio a tal proposito: "No, stiamo talmente bene insieme che non ha senso partecipare".

La conferma sull'esistenza di un rapporto felice è stata evidenziata anche dalle altre risposte di Claudia, che ha parlato della sua quotidianità con Lorenzo e della gelosia che entrambi provano. A poche settimane dalla scelta, infatti, l'ex tronista ha lasciato Milano dove viveva con la famiglia e ha iniziato la convivenza con la Dionigi a Latina (città di origine di lei).

Restano forti i nomi di Ivan e Sonia, Andrea e Teresa

Archiviata la possibilità che Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi possano partecipare a Temptation Island, il gossip di Uomini e donne si concentra anche sulle altre coppie nate nella stagione 2018-19 del dating show di Maria De Filippi.

Restano ancora forti i nomi di Teresa Langella e Andrea Dal Corso, che lo scorso anno erano sbarcati in Sardegna nel ruolo di tentatori e che potrebbero decidere di mettere alla prova il loro amore. Stesso destino potrebbe essere riservato a Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino, che continuano a stare insieme nonostante i dubbi iniziali dei telespettatori. Anche Ivan lo scorso anno si era messo in mostra a Temptation Island Vip nel ruolo di tentatore e amico di Valeria Marini.