Temptation Island ha riaperto finalmente i battenti. Le registrazioni di questa nuova edizione 2019 sono iniziate al resort Is Morus Relais e presto il reality estivo di Canale 5 riscalderà l'estate dei telespettatori. Filippo Bisciglia sarà nuovamente al comando del programma che è alla sesta edizione e che ha visto molte coppie rafforzarsi e molte altre scoppiare ancora prima del falò finale.

Molti sono stati i rumors di questi giorni circa le coppie partecipanti, ma finalmente adesso da Temptation Island arrivano i primi nomi ufficiali e le prime presentazioni delle coppie che renderanno più calda l'estate dei telespettatori.

Pubblicità

Pubblicità

Svelati i nomi delle prime coppie ufficiali

Le prime coppie ufficiali sono già state svelate; c'è attesa che si rendano note anche le altre tre per avere un'idea del cast completo. A far parte del cast ci sarà certamente la coppia formata da Sabrina Martinengo e Nicola Tedde. I due giovani sono lontani dal mondo dello spettacolo e vivono in provincia di Cuneo, a Saluzzo. La particolarità dei due innamorati sta nel fatto che hanno vent'anni di differenza: la donna è più grande dell'uomo.

Temptation Island: svelati i primi nomi

Riusciranno a non dare peso a questa caratteristica e a resistere alle tentazioni dell'isola?

Un'altra coppia ufficiale che prenderà parte al cast del programma capitanato da Filippo Bisciglia è quella di Katia Fanelli e Vittorio Collina. Attraverso il social della trasmissione è stato diffuso il video che li presenta al pubblico. Lei, una giovane bionda si descrive molto "libera"; lui sembra molto più tranquillo e pacato. Ad avere dubbi, tra i due, è lui che vuole testare quanto è forte l'amore che la ragazza dice di provare.

Pubblicità

I commenti non sono mancati e per il pubblico potrebbe essere una coppia a rischio. Spesso, però, l'apparenza inganna.

Dai social di Temptation Island è arrivata un'altra presentazione ufficiale: si tratta della terza coppia, formata da Jessica e Andrea. I due vengono da un periodo di crisi in cui la ragazza ha disdetto il matrimonio per alcuni dubbi che erano maturati riguardo il loro rapporto. Ha dichiarato di non sapere se è ancora innamorata del suo uomo.

Lui, invece, si dice sicuro dei suoi sentimenti ed è già pronto a sposarla.

Si attendono altre notizie ufficiali che riguardano il cast delle sei coppie disposte a mettere in discussione il loro amore. Il periodo di "prova" durerà 21 giorni e i fidanzati e le fidanzate saranno in compagnia di tentatori e tentatrici nella splendida location sarda. Per adesso è certo che la quotata coppia Francesco Monte e Giulia Salemi non ci sarà, perché i due si sono lasciati pochi giorni fa annunciando su Instagram la fine della loro storia.