La sensazione è che non sia davvero finita qui per Angela Nasti e Alessio Campoli, una delle tre coppie nate nella fase finale della stagione di Uomini e donne. La loro relazione è durata solo pochi giorni, dopodiché lei è partita per Ibiza insieme alla sua famiglia. Si trattava di un viaggio organizzato in precedenza, motivo per cui era stata smentita la possibile crisi con il suo ex corteggiatore. Ma a distanza di giorni, è apparso chiaro che tra loro le cose non stessero andando per il meglio, tanto da obbligare i due diretti interessati ad intervenire su Instagram per confermare la rottura.

Angela ha spiegato di avere trovato una persona diversa da quella conosciuta nel programma ma le sue affermazioni non sono bastate per placare le polemiche. Al contrario: nei giorni successivi le critiche hanno continuato ad essere insistenti, trasformandosi spesso in vere e proprie accuse che hanno reso necessario l'intervento della stessa influencer napoletana.

Uomini e donne gossip: Angela annuncia altre spiegazioni

Dopo il caso "Sara Affi Fella" che ha tenuto banco la scorsa estate, il Gossip di Uomini e donne del 2019 continua ad essere concentrato sugli sviluppi della relazione tra Angela Nasti e Alessio Campoli. Le spiegazioni dell'ex tronista non convincono fino in fondo i telespettatori del dating show, che non rinunciano ad esprimere pesanti critiche nei suoi confronti.

Ad essere chiamato in causa è ancora il 'business' e il fatto che la napoletana abbia partecipato al programma solo per ottenere maggiore visibilità nei social network. In risposta ai più polemici, tra i quali spicca qualcuno che non manca di esprimere dichiarazioni molto forti nei confronti della Nasti, la diretta interessata ha rivolto un video su Instagram, chiarendo quanto segue: "È inutile che continuiate a parlare tanto per parlare, la verità verrà a galla e poi vedremo!" Parole che sembrano rimandare ad ulteriori sviluppi per una questione che non sembra davvero finita qui. Dopo tale chiarimento, Angela non ha più chiamato in causa la vicenda nel suo profilo, affidando i suoi post a questioni estranee a Uomini e donne.

Gli strani movimenti social di Angela e Alessio

Ad aumentare la curiosità dei telespettatori di Uomini e donne, già sorpresi dalle recenti novità riguardanti Angela Nasti e Alessio Campoli, ci hanno pensato alcuni loro recenti movimenti social. Lei ha pubblicato un video mentre è intenta a cantare il brano "Casa" di Giordana Angi che ha caratterizzato le fasi salienti della sua scelta. Lui, invece, ha aggiunto dei like ad alcuni commenti nostalgici quali ad esempio: "Hai mai pensato a come sarebbe stato se al posto di mollare avessimo lottato?" Ma anche in questi casi, i più scettici ritengono che non sia in atto un sorprendente riavvicinamento, quanto piuttosto il desiderio di entrambi di non far venire meno l'interesse mediatico nei loro confronti.

Il tutto in attesa di un nuovo capitolo dell'avvincente telenovela estiva legata all'universo di Uomini e donne.