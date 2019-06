La situazione sentimentale di Alessio Campoli e Angela Nasti continua ad essere monitorata dai telespettatori di Uomini e donne. La notizia della rottura ha scatenato un gran polverone, soprattutto da parte di chi aveva messo in discussione fin dall'inizio il reale interesse dell'ex tronista. Il viaggio ad Ibiza con la sola famiglia, aveva aumentato i sospetti nonostante le costanti rassicurazioni da parte dei diretti interessati. E in seguito al ritorno in Italia, che non è coinciso con un nuovo incontro tra Alessio e Angela, sono arrivate le conferme che tutti andavano cercando: l'amore non è sbocciato e la coppia ha deciso di chiudere qualsiasi frequentazione.

Ma poi cos'è accaduto? Alcuni movimenti nei rispettivi profili Instagram dei due ex protagonisti del Trono Classico hanno fatto nascere un nuovo sospetto: negli ultimi giorni potrebbe essere iniziato un clamoroso avvicinamento tra loro.

Uomini e donne gossip: Angela posta la colonna sonora della scelta

Qualche giorno fa, Angela Nasti aveva spiegato su Instagram le ragioni della rottura con Alessio Campoli. L'ex tronista aveva chiarito che il suo ex fidanzato non era spontaneo come mostrato nel suo percorso a Uomini e donne, precisando come alcuni aspetti del suo carattere fossero spariti di punto in bianco.

Sebbene tale spiegazione lasciasse pochi dubbi sul suo punto di vista, un recente post ha fatto nascere alcuni sospetti in merito ad un possibile riavvicinamento. In una Instagram Story, l'influencer napoletana canta il brano “Casa” di Giordana Angi, lo stesso usato come colonna sonora della sua scelta a Uomini e Donne. Anche Alessio ha seminato alcuni indizi che hanno scatenato la curiosità dei suoi utenti. Il corteggiatore, infatti, ha messo il suo like ad un post nostalgico che scriveva: "Hai mai pensato a come sarebbe stato se al posto di mollare avessimo lottato?"

Continua l'emorragia di like per Angela

Il Gossip di Uomini e donne continua a tenere monitorati i movimenti di Angela Nasti e Alessio Campoli, la coppia meno duratura dell'ultima stagione del Trono Classico.

Le opinioni di molti telespettatori del dating show non sono state magnanime nei loro confronti, soprattutto da parte di chi ritiene che l'ex tronista fin dall'inizio non abbia avuto alcun interesse nei confronti del giovane romano. A loro avviso, lei avrebbe portato avanti il siparietto soltanto per mantenere alta la sua visibilità televisiva. Tale tesi, che ha scatenato le discussioni nei social network, è confermata dalla evidente emorragia di followers nel profilo Instagram della napoletana.

In pochi giorni, infatti, sono state circa 3.000 le persone che hanno deciso di togliere il loro "segui" alla Nasti, che potrebbe avere deciso di correre ai ripari proprio rilanciando la possibilità di un ritorno di fiamma con Campoli.