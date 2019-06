Le puntate americane di Beautiful in onda a fine giugno saranno ampiamente dedicate al segreto relativo a Beth Spencer e a tutte le conseguenze del caso. Un numero sempre crescente di persone scoprirà cos'è accaduto a Catalina, quando il dottor Reese Buckingham ha finto che la bambina di Hope e Liam fosse morta durante il parto. A Flo, Zoe e Shauna, negli ultimi giorni si sono aggiunti anche Thomas e Xander mentre nei prossimi episodi un'altra persona scoprirà il dramma.

Sebbene non sia stato ufficializzato il nome di questo personaggio, gli indizi fanno pensare ad Emma Barber che poi potrebbe essere uccisa per fare in modo che non racconti tutta la verità. Nel frattempo, Thomas deciderà di tacere per evitare che Hope possa tornare subito tra le braccia di Liam, crescendo insieme a lui la bambina ritrovata. Gli intrighi del rampollo Forrester non passeranno inosservati agli occhi di Brooke, che cercherà di mettere le cose in chiaro con il figliastro, finendo per rendersi protagonista di nuove discussioni con Ridge.

Beautiful anticipazioni: Brooke accusa Thomas di manipolare Hope

Fin dagli albori di Beautiful, il rapporto tra Brooke e Ridge è sempre stato altalenante con periodi di grande felicità ed altri (anche lunghi) di crisi e litigi. Se ne renderanno conto molto presto i telespettatori italiani della soap che vedranno la storica coppia litigare per le diverse vedute nei confronti di Bill, ma lo scopriranno ancor meglio i fan d'oltreoceano a partire dalle puntate di fine giugno.

Ad essere oggetto di discussione, questa volta, non saranno Steffy e Hope, ancora alle prese con una fase abbastanza pacifica del loro triangolo con Liam. Sarà Thomas a causare nuovi problemi tra il padre e la sua compagna a causa della sua fissazione nei confronti di Hope. Brooke, infatti, deciderà di affrontare il figliastro e lo accuserà di avere usato Douglas per manipolare la giovane Logan a suo piacimento, spingendola persino a chiedere l'annullamento del matrimonio.

Una tesi che Thomas rifiuterà senza esitazione ma che apparirà più che mai veritiera, dato che lui arriverà persino a mentire alla sorella pur di non rischiare di perdere la donna che ama.

Trame americane Beautiful: il matrimonio di Ridge e Brooke al bivio

Stando a quanto riportano le anticipazioni di Beautiful delle prossime puntate americane, Brooke sarà furiosa con Thomas per il comportamento da lui tenuto con Hope e trascorrerà del tempo insieme a Bill, discutendo proprio del figliastro.

Sarà questo un primo indizio di un possibile ritorno di fiamma tra gli ex coniugi Spencer? Al momento non sembrano esserci i presupposti per una storyline di questo tipo, dato che Bill è ufficialmente fidanzato con Katie. Nel frattempo, però, il matrimonio di Ridge e Brooke sarà messo alla prova a causa delle recenti discussioni. E la situazione potrebbe persino degenerare quando si scoprirà che il rampollo Forrester ha mantenuto il segreto sulla vera identità della nipotina Phoebe.

Il matrimonio dello stilista e della sua Logan, a quel punto, potrebbe davvero avere i giorni contati.