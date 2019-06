Il Gossip di Uomini e donne è stato sorpreso dall'inattesa confessione di Ursula Bennardo in merito al suo rapporto con Sossio Aruta. Tutto sembrava andare per il meglio per la coppia nata nel parterre del Trono Over e che, dopo un periodo buio, si è ritrovata qualche mese fa, decidendo di uscire mano nella mano dal programma. Non solo: a coronare il loro amore è arrivata la gravidanza della dama, in attesa di una bambina (di cui è già stato scelto il nome, Bianca) e la cui nascita è prevista per ottobre 2019.

Pubblicità

Pubblicità

Ma proprio quando la coppia sembrava felice e innamorata, non rinunciando a pubbliche dichiarazioni nei social network, è arrivato lo sfogo di Ursula alle pagine del settimanale DiPiù al quale ha rivelato di essere preoccupata per il cambiamento notato nel fidanzato.

Ursula chiede a Sossio: 'Mi ami ancora?'

Sossio Aruta e Ursula Bennardo di Uomini e donne diventeranno genitori di una bambina a ottobre ma il loro rapporto potrebbe essere già in crisi prima del lieto evento.

Gossip Uomini e donne: Ursula ha notato dei cambiamenti in Sossio

In una lettera rilasciata al tabloid DiPiù, infatti, la Bennardo ha rivelato di avere notato un cambiamento in Sossio a partire dal primo mese di gravidanza. Ciò l'ha portata a temere che lui si sia spaventato dal suo stato, motivo per cui lui sarebbe apparso lontano e scostante. Proprio questa novità l'ha spinta a porsi delle domande in merito ai reali sentimenti del suo compagno: "Mi ami ancora? Ami la bambina che porto in grembo? Ho avuto la sensazione che tu ti stessi allontanando. Raffreddando". Il sospetto della Bennardo è che lui possa avere dei dubbi sul futuro insieme e sulla salute della bambina in arrivo.

Pubblicità

Sui social continuano le dichiarazioni d'amore

La lettera scritta da Ursula Bennardo a Sossio Aruta ha sorpreso i fan di Uomini e donne e della coppia nata all'interno del Trono Over. Tale missiva è apparsa come un fulmine a ciel sereno in un periodo in cui dama e cavaliere hanno spesso pubblicato delle esplicite dichiarazioni d'amore nei social network. Basta andare indietro solo di tre giorni, nel profilo ufficiale del calciatore, per leggere la didascalia che accompagna la foto al mare insieme ad Ursula.

In essa, Sossio ha scritto: "Questo mare splendido fa da cornice a noi che ci siamo trovati per caso e ci siamo innamorati follemente. E questa pancina è la ciliegina sulla torta. Ti amo amore". Parole alle quali la stessa Bennardo ha replicato: "Sei riuscito a farmi emozionare. Vi amo". Poco più di un giorno fa, anche Ursula ha pubblicato una foto insieme al suo compagno, mentre era diretta allo stadio in occasione della partita del cuore. E proprio questi movimenti hanno spinto la gran parte dei fan a non credere che sia in atto la crisi di cui tanto si parla su riviste, siti web e social network.