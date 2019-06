Momenti di tensione ieri sera al termine della diretta del Grande Fratello 16 su Canale 5. Chi ha seguito la semifinale del reality show condotto da Barbara D'Urso ha avuto modo di vedere che si è tornato a parlare di Francesca De Andrè e del flirt che si è creato in casa con Gennaro. Questa settimana, però, il concorrente napoletano si è avvicinato moltissimo anche alla new entry Taylor Mega, la quale durante i confessionali non è stata proprio 'tenera' nei confronti della De Andrè.

Pubblicità

Pubblicità

Sta di fatto che ieri notte Francesca ha letteralmente perso le staffe, aggredendo Gennaro e minacciando poi di voler abbandonare immediatamente la casa più spiata d'Italia.

Il duro sfogo di Francesca De Andrè dopo la diretta del GF 16

Nel dettaglio abbiamo visto che Francesca non ha gradito il comportamento di Gennaro, il quale non si sarebbe schierato dalla sua parte nel momento in cui veniva messa in difficoltà. Un atteggiamento che la De Andrè non ha gradito per niente e che l'ha portata ad avere una durissima reazione contro di lui, al punto da aggredirlo facendogli cadere dalle mani il gelato che in quel momento stava mangiando.

Francesca De Andrè contro Gennaro

Immediata la reazione di Gianmarco Onestini, il quale nel momento in cui ha capito che la situazione stava degenerando ha allontanato Gennaro da Francesca, per evitare che potesse accadere il peggio. 'Ti devi vergognare', urlava Francesca contro Gennaro, sostenendo che il ragazzo avrebbe fatto di tutto per farla passare come gelosa di Taylor Mega.

La furia di Francesca contro Gennaro: 'Infame'

E poi ancora la De Andrè urlava: 'A chi devi fare il favore?' in quanto sembrerebbe che Gennaro le avrebbe confessato nella casa del GF 16 che doveva fare lo 'scemo' con Taylor per ricambiare un favore ad una persona fuori dalla casa.

Pubblicità

'Sei un infame', continuava Francesca visibilmente furiosa e alterata da come era andata la diretta del reality show con Barbara D'Urso, dove ha dovuto affrontare anche l'ennesimo attacco da parte di Cristiano Malgioglio, il quale le ha detto che non è amata dal pubblico.

Subito dopo questo momento di tensione, Gennaro si è sfogato in giardino ammettendo di essere rimasto senza parole dopo l'aggressione di Francesca. 'Mi ha dato i ceffoni alla mano, ma stiamo scherzando?' ribatteva il ragazzo, il quale ha poi aggiunto che a questo punto spera che il Grande Fratello 16 possa prendere dei provvedimenti nei confronti della ragazza.

Per Gennaro, inoltre, non ci sono più dubbi sul fatto che questa volta tra lui e Francesca non ci sarà più possibilità di rimediare e di riappacificarsi. 'Con me ha chiuso', ripeteva il ragazzo parlando con gli altri inquilini della casa più spiata d'Italia.