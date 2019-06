Il Segreto è una popolarissima soap opera spagnola di Canale 5 che, come di consueto, regala interessanti indiscrezioni e clamorosi colpi di scena. Le anticipazioni della prossima settimana non sfuggono a questa regola: protagonista indiscusso delle prossime settimane sarà il diabolico Fernando Mesia che si troverà suo malgrado in fin di vita. Non solo, uno spazio fondamentale nelle puntate fino al 28 giugno sarà occupato da un gravissimo incidente stradale che sconvolgerà tutto il paese di Puente Viejo.

Inoltre nel rinomato paesino che dà i natali alla telenovela, giungerà una inaspettata epidemia di Varicella che colpirà Camelia e Marcela che metterà in grave pericolo la loro sopravvivenza. Elsa deciderà di occuparsi dei soccorsi dei pazienti colpiti dalla varicella.

Anticipazioni Il Segreto, Fernando rischia di morire

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Segreto per la prossima settimana raccontano una notizia terribile che sconvolgerà tutti gli abitanti di Puente Viejo: Esperanza e Beltran, durante il viaggio che li avrebbe fatti ricongiungere con i genitori Maria e Gonzalo, resteranno vittime di un incidente stradale.

Dei due ragazzini inizialmente non si avrà traccia ma nel luogo dell'incidente verranno rinvenuti i cadaveri dell'autista e della bambinaia. Le brutte notizie non finiscono qui: Maria non si arrenderà e darà inizio alle ricerche con l'aiuto di Mauricio e Fernando Mesia. Quest'ultimo, durante la ricerca, si sporgerà eccessivamente da un dirupo e perderà i sensi. Dunque la sua vita sarà in vero pericolo dopo la caduta e il conseguente congelamento dovuto al freddo.

Prima di perdere i sensi Fernando troverà Esperanza e Beltran sani e salvi nascosti in una grotta. Julieta, intanto, avrà dei dubbi sul sposare o meno Saul.

Spoiler Il Segreto: Marcela e Camelia in pericolo

Il movimentato paese della soap dovrà fare i conti con l'arrivo della varicella che colpirà per prime Marcela e sua figlia Camelia. Per non contagiare tutti gli abitanti si deciderà di allestire un campo ospedale provvisorio. Ad occuparsi dei soccorsi sarà Elsa, dal momento che quest'ultima ha già dovuto fare i conti con il virus in passato e di conseguenza è immune.

Un nuovo medico, il dottor Fernandez darà una mano alla stessa Laguna e al dottor Zabaleta nella gestione dell'epidemia e degli ammalati. Il nuovo arrivato, però, fin da subito avrà un atteggiamento molto aggressivo con Elsa, accusata a suoi dire, di aver provocato l'aborto della diabolica Antolina. Francisca chiederà scusa a sua nipote Maria per tutte le angherie subite in passato. Cosa succederà agli abitanti di questa incredibile soap opera? Lo sapremo sicuramente nelle prossime anticipazioni de Il Segreto.