Le anticipazioni de Il Segreto riferite al mese di luglio, come di consueto, sono ricche di colpi di scena e entusiasmanti indiscrezioni per tutti gli appassionati di questa telenovela spagnola ambientata nel rinomato paesino Puente Viejo. Le notizie provenienti direttamente dalla Spagna per il prossimo mese vedono protagonista l'eclettica Fe, la quale si troverà in punto di morte per essere stata colpita con un'arma da fuoco da Faustino. Le sue condizioni parranno fin da subito disperate, tanto che verrà annunciata la sua morte. Nel corso delle puntate, tuttavia, emergerà una nuova verità in merito alla sua scomparsa.

Uno spazio fondamentale sarà occupato anche da Elsa Laguna alle prese con un inaspettato nuovo amore che scatenerà la gelosia furibonda di Isaac, mentre Gonzalo tornerà a Puente Viejo.

Il Segreto, il ritorno di Gonzalo

Nel dettaglio, nelle anticipazioni de Il Segreto per il mese di luglio 2019 raccontano di un sconvolgente mistero che riguarderà la povera Fe. Intanto, Gonzalo tornerà a Puente Viejo dopo una lunghissima assenza causata dall'accordo monetario firmato con Fernando Mesia.

Lo stesso Mesia potrebbe architettare l'ennesimo piano malvagio contro il rivale. Elsa Laguna deciderà di prendersi cura dei suoi compaesani ammalati di varicella: nel suo compito sarà aiutata dal sempre presente dottor Zabaleta e dal nuovo arrivato, il dottor Fernandez. Proprio il neo arrivato rivolgerà una gravissima accusa contro Elsa, rea a suo dire, di aver causato l'aborto della diabolica Antolina. Julieta riceverà una lettera con gravi minacce di morte e successivamente scomparirà nel nulla, creando il panico a Puente Viejo proprio nel giorno delle sue nozze con Saul.

Nel corso delle puntate verrà a galla la verità sul rapimento della stessa Uriarte. A causare la sua sparizione sarà il capomastro Mauricio. Francisca Montenegro ordinerà la cacciata dalla villa del neo arrivato Roberto, il quale proverà in tutti i modi a conquistare il cuore della bella Maria Castaneda.

Il Segreto, la verità su Fe

Come detto, le anticipazioni de Il Segreto vedono come protagonista Fe. Faustino sparerà un colpo di pistola contro la donna, la quale rischierà seriamente di morire tra le braccia del suo amato Mauricio.

Successivamente, la stessa Fe fingerà di essere morta per cercare di fuggire dall'oppressione di Faustino. Elsa dopo un iniziale scontro con il dottor Fernandez, inizierà a provare un forte sentimento nei suoi confronti, tanto che tra loro due scatterà un bacio. Cosa succederà agli abitanti di questa entusiasmante soap opera iberica che va in onda dal lunedì alla domenica su Canale 5? Lo sapremo sicuramente nelle prossime anticipazioni e nelle prossime puntate de Il Segreto.