I telespettatori de Il Segreto e Una vita sono rimasti sorpresi e amareggiati per la sospensione della puntata serale del martedì, diventata in precedenza un'abitudine del palinsesto di Rete 4. Ieri sera le due telenovelas non sono andate in onda, lasciando posto al format "Quarta Repubblica".

In molti si sono chiesti se si sia trattato di una soluzione momentanea, conseguenza delle recenti Elezioni Europee, o se la cancellazione del martedì verrà ripetuta anche in futuro. In varie occasioni, infatti, le due telenovelas sono state usate come jolly da Mediaset, che le ha spostate da un canale all'altro o da un giorno della settimana all'altro, in base alle proprie necessità. La guida Tv di Mediaset è in grado di rispondere, almeno per ora, alle domande degli utenti, accolti anche da una piacevole notizia: l'attesa per seguire i nuovi episodi serali non sarà lunga dato che le due serie iberiche torneranno su Rete 4 già sabato 1° giugno.

Una Vita e Il Segreto: il serale sabato 1° giugno

Il serale de Il Segreto e Una Vita

Continuano ad arrivare novità nella programmazione de Il Segreto e Una Vita, che nelle prossime settimane potrebbero subire diverse modifiche nel loro palinsesto. Stando a quanto riporta la guida tv di Mediaset, la puntata serale del martedì su Rete 4 non ci sarà (almeno per il momento). Dopo la sospensione di ieri, infatti, le due serie iberiche non sono previste neppure per la giornata del 4 giugno ma occuperanno un altro giorno della settimana.

Entrambe, infatti, verranno trasmesse sabato 1° giugno nei tradizionali orari serali: Il Segreto comincerà alle ore 21:30 circa e proseguirà fino alle ore 22:25 circa. Solo allora avrà inizio Una Vita che andrà avanti fino alle ore 23:30. Al momento non è stato reso noto se tale episodio serale pre-festivo sarà confermato anche sabato 8 giugno.

Novità nella programmazione de Il Segreto e Una Vita

Oltre al nuovo appuntamento del sabato sera su Rete 4, la programmazione de Il Segreto e Una Vita subirà diverse altre modifiche nei prossimi giorni.

La puntata pre-festiva pomeridiana di entrambe risulta confermata: il 1° giugno le vicende di Acacias 38 (sospese la scorsa settimana) andranno in onda a partire dalle ore 14:10 e proseguiranno fino alle ore 15:10 circa, quando lasceranno posto proprio Il Segreto. Al momento, risulta invece sospeso l'appuntamento domenicale: le due serie iberiche e Beautiful, diventate un appuntamento gradito del giorno festivo, risultano cancellate nella giornata del 2 giugno in occasione della Festa della Repubblica italiana (saranno sostituite dalla fiction L'Onore e il Rispetto - Ultimo Capitolo).

Un'ulteriore novità riguarderà la programmazione di Una Vita che da lunedì 3 giugno durerà di più: in concomitanza con la pausa estiva di Uomini e donne, infatti, la telenovela prenderà momentaneamente il posto lasciato libero dal dating show di Maria De Filippi.