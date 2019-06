Non smette di sorprendere i telespettatori lo sceneggiato spagnolo Il Segreto. Alvaro Fernandez, arrivato nel quartiere iberico per aiutare il dottor Zabaleta a curare coloro che sono stati contagiati dalla varicella, presto mostrerà la sua vera natura. Nelle puntate che andranno in onda sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche settimana il nuovo medico, quando verrà a conoscenza che Elsa Laguna in realtà è entrata in possesso dell’eredità del defunto padre, stringerà una pericolosa alleanza con Antolina.

Pubblicità

Pubblicità

Dopo essere stato minacciato per l’ennesima volta per non aver saldato dei debiti, Alvaro riceverà un’inaspettata proposta dalla Ramos. Nel capitolo numero 2.022 l’ex ancella farà presente al medico di essere disposta a dargli una mano per riuscire a portare all’altare la sua nemica. Il forestiero accetterà di mettere in pratica i preziosi consigli della moglie di Isaac che gli chiederà di convincere la Laguna a lasciare Puente Viejo con lui.

Elsa e Alvaro sempre più vicini, Isaac fa delle indagini sul nuovo medico

Il pubblico italiano ha già avuto modo di fare la conoscenza del nuovo medico, Alvaro Fernandez, giunto a Puente Viejo per sostituire Zabaleta.

Pubblicità

Le anticipazioni ci rivelano che nei prossimi episodi il dottore si ricrederà sul conto di Elsa dopo averla accusata di essere la colpevole dell’aborto di Antolina. La svolta avverrà quando l'uomo verrà aggredito da alcuni malviventi per non aver saldato un debito con un usuraio. La Laguna darà subito il suo aiuto ad Alvaro offrendogli un’ingente quantità di denaro. Successivamente l’ex fidanzata di Isaac preferirà essere sincera con il Fernandez visto che gli rivelerà di aver nascosto a tutti gli abitanti che il suo defunto padre (Amancio) le ha lasciato tutto ciò che possedeva.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Il Segreto

Elsa preciserà ad Alvaro di aver mentito per poter osservare ogni mossa della sua rivale Antolina. La Laguna e il Fernandez si avvicineranno sempre di più al punto da scambiarsi un bacio. Quando verrà a sapere che la nuova fiamma dell'ex fidanzata è stata coinvolta in una rissa, il Guerrero ordinerà al detective Agapito di indagare sulla vita privata dell’uomo. Il falegname scoprirà che il Fernandez potrebbe aver raccontato delle menzogne alla Laguna sulla sua precedente relazione sentimentale.

Il Guerrero mette in guardia la Laguna, il Fernandez accetta l’aiuto di Antolina

In particolare il medico farà credere alla rivale di Antolina che la sua ex fidanzata Chiara si è tolta la vita per non aver accettato la fine della loro storia d’amore. Quando Isaac metterà in guardia Elsa, il dottore si difenderà rivelando alla sua amata che i genitori della giovane che avrebbe dovuto sposare scelsero di non rendere pubbliche le cause del decesso della figlia.

Pubblicità

In seguito il Fernandez contatterà uno dei suoi scagnozzi e dalla conversazione emergerà che il medico ha messo piede a Puente Viejo per trovare una donna benestante. Dalle parole di Alvaro non sarà difficile capire che la sua preda è proprio Elsa che gli ha appena confessato di non aver perso affatto tutti i suoi averi. In seguito, mentre la Laguna continuerà a fidarsi ciecamente del Fernandez, il diretto interessato si alleerà con Antolina. Quest’ultima sempre più decisa a sbarazzarsi della sua rivale darà delle istruzioni ad Alvaro per riuscire a conquistarla del tutto.

Pubblicità

Il sostituto di Zabaleta accetterà l’aiuto della moglie di Isaac, ma ad una condizione lui in cambio dovrà convolare a nozze con la Laguna e per finire dovrà convincerla a lasciare il paese con lui.