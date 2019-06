Giulia De Lellis, certamente uno dei personaggi più discussi dell'estate. Non passa neanche una settimana che emergono nuove notizie sulla sua vita personale e, soprattutto, amorosa.

Giulia è diventata famosa grazie alla sua partecipazione a Uomini e donne in qualità di corteggiatrice che è terminata quando il tronista Andrea Damante l’ha scelta. Da allora hanno vissuto una relazione tra alti e bassi e, dopo qualche mese dall'annuncio di volersi sposare, i 'Damellis' si sono lasciati.

Pubblicità

Pubblicità

Dopo la rottura, l’ex corteggiatrice è stata nelle prime pagine delle riviste di Gossip per la sua relazione con il cantante Irama, vincitore di Amici 17. Un’altra relazione che però non è finita bene per Giulia. Ultimamente sta frequentando Andrea Iannone, noto pilota di MotoGP ed ex fidanzato della showgirl Belen Rodriguez.

Se inizialmente tra i due sembrava esserci semplice attrazione fisica, pian piano sta nascendo un vero sentimento al punto che, per rendere ancora più stabile e seria la loro relazione, Giulia ha presentato Andrea alla sua famiglia e tutti insieme hanno poi trascorso una vacanza in Sardegna: momento che è stato condiviso nei profili Instagram sia della De Lellis che di Iannone, come d'altra parte sono soliti fare per tenere informati i loro followers.

Pubblicità

In questi giorni la coppia è volata ad Assen, nei Paesi Bassi, per la prossima gara del pilota di motociclismo e in un momento di relax Giulia ha deciso di rispondere a qualche domanda dei suoi followers e, prima ancora, di raccontare loro come ha conosciuto il suo nuovo fidanzato, cioè ad una cena a cui hanno partecipato solo coppie. All'epoca lei stava con Andrea Damante e Innone con Belen Rodriguez.

Inizialmente, ha continuato a raccontare la De Lellis, Andrea Iannone le era rimasto molto antipatico, ma con il tempo ha imparato a conoscerlo anche se oggi può confermare con certezza che Andrea Iannone non è particolarmente simpatico.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

Andrea ha avuto il merito di portare pazienza e rispettare i suoi tempi, perché Giulia arrivava da un momento era molto particolare e sicuramente non facile. "E' entrato nella mia vita con educazione e in punta di piedi".

La frecciatina di Cecilia

L’ex corteggiatrice ha poi risposto alle domande dei suoi followers, compresa quella in merito al suo pensiero sulla frecciatina che Cecilia Rodriguez le ha lanciato qualche giorno fa. Nello specifico, la sorella di Belen rispondendo anche lei ad alcune domande, ha detto che Giulia e Andrea potranno trovarsi bene, perché "sono entrambi molto precisi, ma soprattutto alti, o meglio dire bassi, entrambi, riprendendo un detto italiano, sono alti un metro ed una banana".

Quando le hanno chiesto di esprimersi sulla battuta pronunciata da Cecilia, Giulia ha risposto ricordando semplicemente che nella vita non si può avere tutto e che a lei sicuramente la natura non ha donato l’altezza, ma almeno può dire di avere la simpatia.

I rapporti con la Rodriguez sembrano ormai incrinati

Forse per la relazione con Iannone, la De Lellis sta perdendo l’amica Cecilia che aveva conosciuto nel 2017 quando entrambe erano state concorrenti al Grande Fratello Vip.

Pubblicità

All’epoca Chechu era fidanzata con l’ex tronista Francesco Monte che ha lasciato in diretta TV, perché durante il programma si è innamorata di Ignazio Moser, il suo attuale fidanzato. Uscite dal programma le due ragazze hanno consolidato la loro amicizia. Sono state viste spesso uscire insieme ed anche in coppia con i rispettivi fidanzati, quello della De Lellis all'epoca era Andrea Damante. È proprio durante una di quelle serate e, quindi, grazie a Cecilia, la giovane influencer ha conosciuto Andrea Iannone che allora stava ancora insieme a Belen.