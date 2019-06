Riviera debutterà stasera dalle ore 21.20 su Canale 5 e andrà avanti per dieci puntate. Per chi non ha già visto la prima stagione su Sky Atlantic nel 2017, è opportuno sapere che questa serie è un mix di family drama e mistery thriller, dove sono protagoniste le vicende della famiglia Clios e il personaggio della curatrice d'arte Georgina, legata ai suoi componenti per le seconde nozze con il capostipite, il potente Constantine.

L'immediata morte di quest'ultimo costituisce l'innesco della serie, poiché Georgina scava nel passato del marito e scopre che ci sono oscuri segreti di cui non era a conoscenza.

L'esplosione dello yacht in cui l'uomo rimane ucciso non è un tragico incidente, ma la conseguenza dei loschi affari del potente filantropo, tenuto sotto controllo persino dall'Interpol. Nel cast della serie domina su tutti l'attrice che interpreta Georgina, ovvero Julia Stiles, ex star di Hollywood e interprete di pellicole di successo come 'Save the last dance' e 'Mona Lisa Smile'.

Nel cast di Riviera Julia Stiles, l'attrice che divenne famosa con '10 cose che odio di te' e 'Save the last dance'

Il cast della serie Riviera è capeggiato da Julia Stiles che, appena diciottenne, divenne famosa nel 1999 per la commedia romantica '10 cose che odio di te', dove divise lo schermo con l'allora altrettanto giovane Heath Ledger.

Il film divenne un cult tra gli adolescenti e la Stiles fu anche premiata come rivelazione femminile all'MTV Movie Awards. Nel giro di poco tempo la giovane diventò agli occhi del pubblico la ragazza simpatica e carina della porta accanto e, per il cinema, un volto teen su cui puntare. Nel 2000 recitò nel romantico 'Pazzo di te!' e nel 2001 in 'Save the last dance' che si rivelò un successo di pubblico e critica e consacrò la giovane attrice come promettente star di Hollywood.

La sua carriera inciampò nel 2002 quando prese parte al film 'O come Otello' e l'attrice dovette scegliere di virare verso qualcosa di più 'adulto'. Entrò nel cast del film 'The Bourne Identity' nei panni di Nicky Parsons, ruolo che continuò a rivestire negli altri film della saga. Nel 2003 recitò in 'Mona Lisa Smile' accanto a Julia Roberts e nel 2004 nel lungometraggio 'Un principe tutto mio' ma, nel frattempo, giovani e sconosciute attrici la scavalcavano nell'aggiudicarsi ruoli principali in alcune pellicole importanti.

Nel 2010 ebbe il suo primo ruolo importante in tv nella serie Dexter. Dopo una piccola parte ne 'Il lato positivo" e un ruolo importante accanto ad Anthony Hopkins nel thriller 'Go with me', nel 2017 accettò il ruolo di Georgina nella serie Riviera.

Fanno parte del cast di Riviera anche Lena Olin e Iwan Rheon

Nella serie in onda stasera su Canale 5, oltre a Julia Stiles, il cast è composto da attori provenienti sia dal cinema che da famose serie televisive.

Lena Olin, che in Riviera interpreta la prima moglie di Constantine, ha recitato nei film 'Remember me', 'Chocolat' e 'The reader'. Iwan Rheon nella serie è Adam Clios ed è famoso per il suo personaggio di Ramsay Bolton ne Il Trono di Spade. A questi si aggiungono Dimitri Leonidas, Adrian Lester ed Anthony LaPaglia (attore cinematografico famoso in tv per 'Senza traccia'). A completare il cast anche Amr Waked, interprete nei film 'Lucy' e 'Il pescatore di sogni', e Phil Davis che ha recitato nella serie 'Poldark'.